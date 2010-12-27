335 هزار دانش آموز گلستان شیر رایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی پسرکلو بعدازظهر دوشنبه در جلسه توجیهی نمایندگان کارخانه‌ها و کارشناسان تغذیه و شیر مدارس ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های شرق استان گفت: اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح 45 میلیارد ریال است و بزودی به حساب آموزش و پرورش این استان واریز خواهد شد.

وی افزود: براساس این اعتبار اختصاص یافته، تمامی دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، فرهنگیان و مهد کودک‌های مناطق شهری و روستایی در مجموع به تعداد 335 هزار نفر سهمیه شیر رایگان دریافت خواهند کرد.



پسرکلو، اضافه کرد: براساس طرح ملی توزیع شیر رایگان مدارس، هر فرد از گروه‌های هدف تا پایان سالجاری 70 نوبت شیر معادل 14 لیتر، شیر دریافت خواهد کرد و در صورت عدم دریافت این تعداد نوبت شیر، توزیع شیر تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد یافت.



وی با تاکیدبر ضرورت رعایت کیفیت و حجم شیرهای تحویلی به مدارس از سوی کارخانجات تولیدی، تصریح کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف دراین خصوص، ازسوی تعزیرات حکومتی با متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح مدرسه محور در پرداخت یارانه شیر خبر داد و گفت: در این طرح مدیران مدارس و مجتمع‌های آموزشی ضمن نظارت بر توزیع صحیح شیر و مصرف کامل آن توسط دانش‌آموزان، باید طی بیجکهایی (دفترچه‌هایی شبیه دسته چک) که دراختیار آنان گذاشته شده، آمار دقیق شیرهای تحویلی را تایید کنند.