  1. استانها
  2. گلستان
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

335 هزار دانش آموز گلستان شیر رایگان دریافت می کنند

335 هزار دانش آموز گلستان شیر رایگان دریافت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول تغذیه، برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع شیر مدارس اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: 335 هزار نفر از پیش دبستانیها، دانش آموزان و فرهنگیان استان تحت پوشش طرح شیر رایگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی پسرکلو بعدازظهر دوشنبه در جلسه توجیهی نمایندگان کارخانه‌ها و کارشناسان تغذیه و شیر مدارس ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های شرق استان گفت: اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح 45 میلیارد ریال است و بزودی به حساب آموزش و پرورش این استان واریز خواهد شد.

وی افزود: براساس این اعتبار اختصاص یافته، تمامی دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، فرهنگیان و مهد کودک‌های مناطق شهری و روستایی در مجموع به تعداد 335 هزار نفر سهمیه شیر رایگان دریافت خواهند کرد.

پسرکلو، اضافه کرد: براساس طرح ملی توزیع شیر رایگان مدارس، هر فرد از گروه‌های هدف تا پایان سالجاری 70 نوبت شیر معادل 14 لیتر، شیر دریافت خواهد کرد و در صورت عدم دریافت این تعداد نوبت شیر، توزیع شیر تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد یافت.
 
وی با تاکیدبر ضرورت رعایت کیفیت و حجم شیرهای تحویلی به مدارس از سوی کارخانجات تولیدی، تصریح کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف دراین خصوص، ازسوی تعزیرات حکومتی با متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
 
وی همچنین از اجرای طرح مدرسه محور در پرداخت یارانه شیر خبر داد و گفت: در این طرح مدیران مدارس و مجتمع‌های آموزشی ضمن نظارت بر توزیع صحیح شیر و مصرف کامل آن توسط دانش‌آموزان، باید طی بیجکهایی (دفترچه‌هایی شبیه دسته چک) که دراختیار آنان گذاشته شده، آمار دقیق شیرهای تحویلی را تایید کنند.
کد مطلب 1218861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها