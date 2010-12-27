حماسه 9 دی فتنه دشمنان خارجی را خنثی کرد

آیت الله محسن مجتهد شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با روشن شدن زوایای پنهان حوادث سال گذشته ثابت شد این فتنه ها تنها از سوی افراد فریب خورده داخلی هدایت نشده بلکه دست دشمنان خارجی در کار بوده است.

وی گفت: حماسه 9 دی پاسخی به فتنه 88 بوده که دست دشمنان را کوتاه و فتنه آنها را خنثی کرد و نشان داد این اتفاق از سوی دشمنان خارجی هدایت می شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: حوادث سال 88 در تاریخ کشور بی سابقه بود و ادعای تقلب در انتخابات مطرح شد و با وجود ثبوت حقیقت، برخی از فریب خوردگان به خیابان ها ریختند.

امام جمعه تبریز افزود: اوج این آشوبها در روز عاشورا با اهانت و هتک حرمت به امام حسین(ع) و ولایت فقیه بود و برای اینکه مردم این فتنه را بی اثر کنند با ابراز انزجار از این اقدامات حماسه 9 دی را آفریدند.

آیت الله شبستری 9 دیماه 88 را روزی ثبت شده در تاریخ دانست و تصریح کرد: امسال نیز در سالگرد آن روز حماسی مردم در نقاط مختلف استان تجمع کرده و ارادت خود را به امام حسین(ع) و انزجارشان را از اقدامات مزبوحانه ابراز خواهند کرد.