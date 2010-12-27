به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "گامهای ترجمه " که از سوی گروه قرآن و تفسیر تولید می شود در برنامه 10 دی ماه به بیان دلایل نیاز مترجم به مراجعه به منابع حدیثی و روایات اختصاص دارد.



در این برنامه دکتر احسان پوراسماعیل 5 دلیل عمده از جمله عقل، جنس کلام الهی، ادعای معصوم در فهم قرآن، عجز مردم از درک و فهم کلام خداوند و عملکرد خود رسول گرامی اسلام (ص) برای لزوم مراجعه مترجمان قرآن کریم به احادیث و روایات را تبیین می کند.



مباحثی در خصوص مجملات قرآن یعنی حروف مقطعه، مجملات فقهی و مجملات کلامی آشنا نیز در این برنامه مورد اشاره قرار می گیرند.

"گامهای ترجمه" جمعه ها ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.