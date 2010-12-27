نتایج جایزه "کتاب سال نویسندگان و منتقدین مطبوعات" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش رمان، از میان رمانهای "یوسف آباد، خیابان سی و سوم" نوشته سینا دادخواه، "کتاب بینام اعترافات" نوشته داوود غفارزادگان و "بهار 63" نوشته مجتبی پورمحسن، هیئت داوران با اکثریت آراء رمانِ "بهار 63" را شایسته کسب عنوان بهترین رمان چاپ شده در سال 1388 دانست.
همچنین این هیئت در بخش مجموعه داستان، از میان کتابهای "کتاب آذر" نوشته علی خدایی، "برو ولگردی کن رفیق" نوشته مهدی ربی و "پرتره مرد ناتمام" نوشته امیرحسین یزدانبد، با اکثریت آراء مجموعه داستانِ "برو ولگردی کن رفیق" را بهعنوان بهترین مجموعه داستانِ سالِ 1388 انتخاب کرد.
این هیئت همچنین مجموعه داستان بههم پیوسته "شاخ" نوشته پیمان هوشمندزاده را بهعنوان اثری شاخص و قابل توجه تشخیص داده و بهعنوان یکی از برگزیدگان خود از میان کتابهای چاپ شده سال 1388 انتخاب کرده است.
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