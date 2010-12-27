محققین ایرانی نامزد دریافت جایزه بین المللی تحقیقات چشم پزشکی‌ آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کنگره، مقاله "رقیه حیدری" محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کرج که با همکاری "فاطمه حیدری" و "رضا قره باغی" با عنوان "طراحی مدل آموزشی‌ اندازه گیری فشار داخل چشمی" ارسال شده است توانست عنوان مقاله برتر برای کسب جایزه این کنگره بین المللی را بدست آورد.

بر اساس این گزارش در این مدل آموزشی‌ به افراد نابینا آموزش داده می شود تا فشار چشم را به صورت استاندارد اندازه‌گیری کنند.

این مدل که نتیجه آن در تازه‌ترین شماره نشریه چشم پزشکی‌ بالینی به چاپ رسیده است از افراد نابینا که دارای حس لامسه قویتری نسبت به افراد عادی هستند به عنوان غربالگری بیماری "آب سیاه" استفاده می شود.

گفتنی است بیماری آب سیاه با افزایش فشار داخل چشمی و کاهش میدان دید بروز پیدا می‌کند و اصلی‌ترین عامل نابینایی در جهان محسوب می شود.

کنگره بین المللی تحقیقات بینایی و چشم پزشکی‌ آسیا (ARVO ۲۰۱۱) با حضور بیش از ۲ هزار محقق از سراسر جهان در تاریخ ۲۰ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با 30 دیماه تا 3 بهمن ماه در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد.

در این کنگره آخرین دستاوردهای محققان از سراسر جهان در حوزه چشم پزشکی‌ و علوم بینایی به بحث گذاشته خواهد شد و به نفرات برتر از جمله محققین کشورمان جوایزی داده خواهد شد.