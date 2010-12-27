به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در پانزدهیمن جلسه ستاد عالی ارتقاء ایمنی راه آهن با تاکید بر اهمیت موضوع ایمنی در شبکه ریلی گفت: ایمنی زمانی محقق می شود که هزینه تخلف بالا رود و برخورد جدی و سریع با عاملین حوادث ریلی و رعایت مقررات سیر و حرکت و ایجاد نظم و انضباط، به کاهش سوانح و افزایش ایمنی منجر می شود و از وارد شدن خسارت به بیت المال جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر توجه ویژه به امر آموزش مامورین فنی راه آهن، افزود: آموزش مستمر لکوموتیورانان، روسای قطار و مامورین سیر و حرکت از مواردی است که در ارتقاء ایمنی و کاهش سوانح ریلی نقش بسزایی خواهد داشت.

رئیس ستاد عالی ارتقای ایمنی راه آهن خاطر نشان کرد: در راستای افزایش سیر ایمن قطارها در محور تهران - مشهد، عملیات بازسازی بلاک پیشوا - ابردژ در محدوده اداره کل راه آهن تهران به زودی آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره راه آهن همچنین از راه اندازی پنجمین قطار ریل باس در مسیر تبریز - تربیت معلم در آینده نزدیک خبر داد.