۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

همایش سراسری پلیس مبارزه با مواد مخدر فردا برگزار می شود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از برگزاری همایش سراسری پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی خبر داد و گفت: این همایش فردا به مدت دو روز در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی با اشاره ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور در این همایش با نحوه چگونگی اجرای این قانون آشنا می شوند.

وی اضافه کرد: این همایش فردا با حضور مقامات کشوری و لشگری به مدت دو روز در سالن اجتماعات فجر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار خواهد شد.

