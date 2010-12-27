۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

کاهش 50 درصدی حق التحریر اسناد مسکن مهر در دفاتر ثبت اسناد

رئیس کانون سردفتران از کاهش 50 درصدی حق التحریر ثبت اسناد مسکن مهر در دفاتر ثبت اسناد خبر داد و افزود: کانون سردفتران پیشنهاد داده روز 6 دی به عنوان روز سند و دفاتر رسمی نامگذاری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا دشتی اردکانی اعلام کرد: باهدف حمایت از اجرای طرح بزرگ و تاریخی هدفمندکردن یارانه ها از 6 دی ماه، تمامی دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور برابر بند چهار ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی، تنظیم و ثبت اسناد متقاضیان مسکن مهر را تا پایان سال 1389 با 50 درصد کاهش در مبلغ حق التحریر انجام می دهند.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب افزود: این تصمیم باهماهنگی دولت،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مسکن و کمیسیون تقسیم اسناد اتخاذ شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه 6 دی ماه دویست و هشتاد و دومین روز از سال بوده و آیه 282 سوره بقره بر واژه «کاتب بالعدل» درتنظیم اسناد و قراردادهای مردم تاکید شده است گفت: کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد روز ششم دی به عنوان روز سند و دفاتر اسناد رسمی را به مسئولان ارائه می کند تا این روز در تقویم رسمی با اعلام این خبر خوش به مردم مصادف شد.

