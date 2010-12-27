کاهش 50 درصدی حق التحریر اسناد مسکن مهر در دفاتر ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا دشتی اردکانی اعلام کرد: باهدف حمایت از اجرای طرح بزرگ و تاریخی هدفمندکردن یارانه ها از 6 دی ماه، تمامی دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور برابر بند چهار ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی، تنظیم و ثبت اسناد متقاضیان مسکن مهر را تا پایان سال 1389 با 50 درصد کاهش در مبلغ حق التحریر انجام می دهند.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب افزود: این تصمیم باهماهنگی دولت،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مسکن و کمیسیون تقسیم اسناد اتخاذ شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه 6 دی ماه دویست و هشتاد و دومین روز از سال بوده و آیه 282 سوره بقره بر واژه «کاتب بالعدل» درتنظیم اسناد و قراردادهای مردم تاکید شده است گفت: کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد روز ششم دی به عنوان روز سند و دفاتر اسناد رسمی را به مسئولان ارائه می کند تا این روز در تقویم رسمی با اعلام این خبر خوش به مردم مصادف شد.