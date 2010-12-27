دیدار آرسنال - چلسی به دلیل همزمانی با 90 پخش نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه 90 دوشنبه شب برای آخرین بار بر روی آنتن خواهد رفت و تا پس از پایان رقابت های جام ملت های آسیا و پیگیری رقابت های لیگ برتر، به روی آنتن نخواهد رفت. این در حالی است که همزمان با برگزاری این دیدار، آخرین دیدار از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر انگلستان بین تیم های آرسنال و چلسی برگزار خواهد شد.

روابط عمومی شبکه سوم سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه شبکه سوم سیما کدام برنامه را پخش می کند عنوان کرد که برنامه پربیینده 90 طبق روال همیشه به روی آنتن خواهد رفت و دیدار تیم های آرسنال و چلسی پخش نخواهد شد.