آغاز آموزش تفسیر سوره حمد در 30 مسجد و مرکز قرآنی قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد عظیمی قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به همت موسسه قرآنی نورالیقین و با همکاری و نظارت دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم، یک دوره آموزش تفسیر تخصصی سوره مبارکه حمد همزمان در 30 مسجد و مرکز قرآنی آغاز شده است.



وی ادامه داد: این دوره آموزشی تا پایان امسال هر هفته در دو جلسه برگزار می شود و 30 نفر از اساتید خبره، به صورت تخصصی اقدام به تفسیر سوره حمد برای شرکت کنندگان می کنند.



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی بیش از سه هزار نفر از خواهران علاقه مند شرکت کردند که در پایان این دوره به افراد که موفق به کسب حد نصاب نمره در آزمون پایانی شوند گواهینامه تفسیر تخصصی سوره حمد اعطا می شود.



برگزاری دوره تفسیر سوره الرحمن در آینده ای نزدیک



حجت الاسلام عظیمی همچنین از برگزاری تفسیر سوره الرحمن در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این دوره آموزشی با ظرفیت حدود 200 نفر در مسجد امام حسن عسکری(ع) برگزار می شود.



وی خاطرنشان کرد: دوره آموزشی تفسیر سوره الرحمن ویژه برادران است اما حضور خواهران در این دوره بلامانع است.

مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در پایان این دوره آموزشی همانند سایر دوره های دارالقرآن الکریم، به شرکت کنندگان گواهینامه تفسیر سوره الرحمن اعطا می شود.