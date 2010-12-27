مراد عنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههایش برای ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از برنامههای من افزایش تعامل درونسازمانی و تعامل این ادارهکل با نهادهای مسئول و ذیربط مانند شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و وزارت امور خارجه است و سعی میکنیم در این راستا فعالیتهای گستردهتری داشته باشیم.
وی که همزمان دبیر کارگروه فرهنگ و رسانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است، افزود: در مروری که بر شرح وظایف این کارگروه داشتم، 83 مورد ذکر شده بود که از همه کارگروههای دیگر این شورا مفصلتر بود و البته نشاندهنده اهمیت مقوله فرهنگ است و ما در ادارهکل امور ایرانیان خارح از کشور تلاش میکنیم به این شرح وظایف جامه عمل بپوشانیم.
عنادی اضافه کرد: اولویت بعدی من تعامل با خودِ ایرانیان خارج از کشور است و ما تلاش میکنیم از ظرفیتهای آنها استفاده کنیم و از طرف دیگر پیوند و عُلقه فرهنگی آنها را با خاستگاهشان ایران حفظ کنیم. قصد داریم از سرمایههای آنها برای پیشرفت و سربلندی ایران استفاده کنیم و از سویی آنها را کمک میکنیم تا جایگاه ممتاز و برجستهای که اکنون از آن برخوردار هستند، روز به روز بهتر شود.
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور درباره احتمال اصطکاک میان این ادارهکل و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که مسئولیت آن با اسفندیار رحیممشایی است، گفت: همه دستگاهها موظفند با این شورا همکاری کنند و ما هم در همان چارچوب عمل میکنیم.
مجری سابق برنامههای سیاسی تلویزیون در پاسخ به این سال که چطور شد که به فعالیت اجرایی تمایل پیدا کرد؟ گفت: البته من مجری صرف نبودهام و سابقه مدیریتی هم در سازمان صدا و سیما داشتهام و به نظرم این دو با هم منافاتی ندارند و میخواهم تجربیاتی در امور اجرایی کسب کنم.
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