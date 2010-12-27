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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

عنادی در گفتگو با مهر:

فقط مجری تلویزیون نبوده‌ام / کار رسانه‌ای نافی فعالیت اجرایی نیست

فقط مجری تلویزیون نبوده‌ام / کار رسانه‌ای نافی فعالیت اجرایی نیست

مراد عنادی مجری سابق برنامه‌های سیاسی تلویزیون از جمله "گفتگوی ویژه خبری" که امروز به عنوان مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور معرفی شد، درباره نحوه انتقال از سازمان صدا و سیما به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: کار رسانه‌ای نافی فعالیت اجرایی نیست و می‌خواهم تجربیاتی هم در این حوزه کسب کنم.

مراد عنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌هایش برای اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از برنامه‌های من افزایش تعامل درون‌سازمانی و تعامل این اداره‌کل با نهادهای مسئول و ذیربط مانند شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و وزارت امور خارجه است و سعی می‌کنیم در این راستا فعالیت‌های گسترده‌تری داشته باشیم.

وی که همزمان دبیر کارگروه فرهنگ و رسانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است، افزود: در مروری که بر شرح وظایف این کارگروه داشتم، 83 مورد ذکر شده بود که از همه کارگروه‌های دیگر این شورا مفصل‌تر بود و البته نشان‌دهنده اهمیت مقوله فرهنگ است و ما در اداره‌کل امور ایرانیان خارح از کشور تلاش می‌کنیم به این شرح وظایف جامه عمل بپوشانیم.

عنادی اضافه کرد: اولویت بعدی من تعامل با خودِ ایرانیان خارج از کشور است و ما تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم و از طرف دیگر پیوند و عُلقه فرهنگی آنها را با خاستگاهشان ایران حفظ کنیم. قصد داریم از سرمایه‌های آنها برای پیشرفت و سربلندی ایران استفاده کنیم و از سویی آنها را کمک می‌کنیم تا جایگاه ممتاز و برجسته‌ای که اکنون از آن برخوردار هستند، روز به روز بهتر شود. 

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور درباره احتمال اصطکاک میان این اداره‌کل و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که مسئولیت آن با اسفندیار رحیم‌مشایی است، گفت: همه دستگاه‌ها موظفند با این شورا همکاری کنند و ما هم در همان چارچوب عمل می‌کنیم.

مجری سابق برنامه‌های سیاسی تلویزیون در پاسخ به این سال که چطور شد که به فعالیت اجرایی تمایل پیدا کرد؟ گفت: البته من مجری صرف نبوده‌ام و سابقه مدیریتی هم در سازمان صدا و سیما داشته‌ام و به نظرم این دو با هم منافاتی ندارند و می‌خواهم تجربیاتی در امور اجرایی کسب کنم. 

کد مطلب 1218883

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