معاون جلیلی با بشار اسد دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، به گفته دیپلماتهای حاضر در دمشق، "بشار اسد" امشب با "علی باقری" دیدار می کند.

علی باقری به منظور انجام یک سفر رسمی در دمشق به سر می برد تا کنون با برخی چهره های مقاومت فلسطینی دیدار کرده است.