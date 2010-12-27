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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

امروز در دمشق؛

معاون جلیلی با بشار اسد دیدار می کند

معاون جلیلی با بشار اسد دیدار می کند

دیپلماتهای حاضر در دمشق از دیدار معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رئیس جمهوری سوریه در دمشق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، به گفته دیپلماتهای حاضر در دمشق، "بشار اسد" امشب با "علی باقری" دیدار می کند.

علی باقری به منظور انجام یک سفر رسمی در دمشق به سر می برد تا کنون با برخی چهره های مقاومت فلسطینی دیدار کرده است.

کد مطلب 1218884

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