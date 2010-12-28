خانزادی با "سبب من" مهمان جشنواره فیلم فجر است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق خانزادی صدابردار و صداگذار با سابقه سینمای کشور در حال حاضر مشغول صداگذاری فیلم سینمایی "سبب من" به کارگردانی بهرام بهرامیان است. فیلمبرداری "سبب من" نیمه آذر در تهران به پایان رسیده است.

این فیلم فرم شرکت در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را پرکرده است. بازیگران " سبب من" به ترتیب حروف الفبا عبارتند از فرهاد آئیش، مژگان بیات، مصطفی زمانی، طناز طباطبایی، مائده طهماسبی، امیرحسین فتحی، حمید فرخ‌نژاد، فاطمه معتمد‌آریا و فرخ نعمتی.

دیگرعوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده فیلمنامه: بابک کایدان، مدیر فیلمبرداری: ایرج آشوری، صدابردار: اسحاق خانزادی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، طراح صحنه: رضا حاجی درویش، طراح لباس: ژاله لاکی‌زاده، دستیار و برنامه‌ریز: کامبیز دارابی، مدیرتولید و مشاور تهیه‌: محمد نشاط و تهیه‌کننده: عبدالحمد نجیبی.

بهرام بهرامیان فیلم سینمایی "آل" و مجموعه‌های "مشق عشق" و "ساعت شنی" را کارگردانی کرده است.