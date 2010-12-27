به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی یا پاسپورت (صرفا مدرکی که با آن ثبت نام کرده‌اند) به مرکز آزمون واقع در خیابان پاسداران، نبش خیابان بهستان ششم مراجعه و کارنامه بین المللی (TRF) خود را دریافت کنند.

آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب قرارداد نمایندگی از سوی موسسه IDP-IA استرالیا، هر هفته به دو صورت GT و AC برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی از نحوه ثبت نام به روابط عمومی مرکز آزمون مراجعه و یا با شماره‌های 02122614620 و 02122563031 تماس حاصل کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام، فیش بانکی به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال به شماره حساب 50002275 به نام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک رفاه کارگران، دو قطعه عکس 6 در 4 جدید با زمینه سفید، اصل و کپی پاسپورت یا کارت ملی و کپی از کارنامه قبلی برای داوطلبانی که قبلا امتحان IELTS داده‌اند، است.

رئیس مرکز آزمونهای استاندارد دانشگاه آزاد پیش از این یادآور شده بود: هر ماه سه آزمون آیلتس توسط دانشگاه آزاد برگزار می‌شود و برنامه ریزی شده که در هر دوره 120 داوطلب در این آزمون شرکت کند.

محسن عسگری درباره سایر برنامه های این مرکز برای برگزاری آزمون آیلتس در دانشگاه آزاد گفت: در نظر داریم با تعریف 10 مرکز در سراسر کشور این آزمون را به صورت کشوری برگزار کنیم در برنامه های بعدی استان مازندران و شهرهای مشهد، تبریز، بندرعباس، قزوین و اصفهان در برگزاری این آزمون شرکت می کنند.