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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

شاهزاده اردن و مسئولان فدراسیون فوتبال از کمپ تیم‌های ملی دیدار کردند

شاهزاده اردن و مسئولان فدراسیون فوتبال از کمپ تیم‌های ملی دیدار کردند

"علی بن حسین"، شاهزاده اردن که برای ملاقات با مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال کشورمان به تهران آمده است، دقایقی پس از کمپ تیم‌های ملی فوتبال بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بن حسین که در راس هیئتی بلندپایه از کشورهای کویت، عربستان و بحرین به ایران سفر کرده است، پس از ملاقات با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی به کمپ تیم‌های ملی رفت تا از این محل بازدید کند.

این شاهزاده اردنی و هیئت همراهش از تمامی قسمت‌های کمپ تیم‌های ملی از جمله زمین‌‎های تمرین، سالن، هتل آکادمی، ساختمان پزشکی و ... بازدید کردند و سپس برای صرف ناهار به رستوران هتل آکادمی رفتند.

در زمان حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و میهمانان عرب آنها در کمپ تیم‌های ملی، تیم ملی فوتبال پیشکسوتان کشورمان در این محل مشغول تمرین بود. شاهزاده اردن و هیئت همراه وی در دیدار با علی سعیدلو از کاندیداتوری وی برای نایب رئیسی AFC در منطقه جنوب و مرکز آسیا اعلام حمایت کردند.

کد مطلب 1218887

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