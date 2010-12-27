به گزارش خبرنگار مهر، علی بن حسین که در راس هیئتی بلندپایه از کشورهای کویت، عربستان و بحرین به ایران سفر کرده است، پس از ملاقات با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی به کمپ تیم‌های ملی رفت تا از این محل بازدید کند.

این شاهزاده اردنی و هیئت همراهش از تمامی قسمت‌های کمپ تیم‌های ملی از جمله زمین‌‎های تمرین، سالن، هتل آکادمی، ساختمان پزشکی و ... بازدید کردند و سپس برای صرف ناهار به رستوران هتل آکادمی رفتند.

در زمان حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و میهمانان عرب آنها در کمپ تیم‌های ملی، تیم ملی فوتبال پیشکسوتان کشورمان در این محل مشغول تمرین بود. شاهزاده اردن و هیئت همراه وی در دیدار با علی سعیدلو از کاندیداتوری وی برای نایب رئیسی AFC در منطقه جنوب و مرکز آسیا اعلام حمایت کردند.