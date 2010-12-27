جشنواره "داستان انقلاب" مشوقی برای نویسندگان انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیده دومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" گفت: نفس برگزاری این جشنواره حرکتی مثبتی است چراکه پیش از این فراخوانهای بسیاری در حوزه داستان دفاع مقدس منتشر می‌شد اما در زمینه انقلاب کار چندانی صورت نگرفته بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد هنوز زود است درباره کیفیت و چگونگی برگزاری جشنواره قضاوت کنیم اما با این حال من ترجیح می‌دادم به جای تعیین موضوع و انتشار فراخوان برای نگارش داستان، آثار منتشر شده بررسی می‌شد. به این شکل آثاری در دایره داوری قرار می‌گرفت که نویسنده به زعم خود به سراغ نگارش آنها رفته بود و نه با هدف شرکت در جشنواره.

حسینی تصریح کرد: در واقع حُسن برگزاری جشنواره "داستان انقلاب" این است که نویسندگانی را که فکر نگارش دارند به نوشتن تشویق می‌کند.

این نویسنده درباره شکل حمایت از برگزیدگان جشنواره نیز اظهار کرد: این مساله که آثار برگزیده منتشر می‌شوند اتفاق خوبی است اما کافی نیست و بهتر است در کنار چاپ، تبلیغاتی هم صورت بگیرد.

رمان "اشک آخر" نوشته سیدهاشم حسینی در نخستین جشنواره داستان انقلاب تجلیل شد و کتاب "گل سنگ" او نیز در دومین دوره این جایزه مورد تقدیر قرار گرفت.

سومین جشنواره داستان انقلاب توسط مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

