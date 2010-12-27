فروشندگان املاک با اسناد جعلی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه زمین وی با مدارک و سند جعلی به فرد دیگری فرخته شده است، که رسیدگی به پرونده در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت.

کاراگاهان با انجام تحقیقات از شاکیه و بررسی اسناد و مدارک، صحت گفتار وی برایشان محرز و به منظور با همکاری خریدار متهمان اصلی به نام های ( اکبر- ز)، (محسن – ذ) و (جواد- پ) که هر سه نفر دارای سابقه جعل وکلاهبرداری و سرقت مسلحانه بوده که در یک عملیات ضربتی هر سه متهم دستگیر و به همراه مدارک کشف شده به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

با توجه به اسناد و مدارک کشف شده و انجام آزمایشات علمی بر روی آنها جعلی بودنشان محرز لذا در بازجویی ها متهمان راهی برای انکار بزه خود نداشتند و به بزه خود معترف و گفتند پس از شناسایی ملکهای بلاصاحب اقدام به تنظیم سند مالکیت جعلی و سپس فروش آنها به شهروندان می کردیم.

متهمین به همراه پرونده به دادسرا معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

