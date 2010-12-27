سینماهای کرمانشاه به آخرین تکنولوژی نمایش فیلم مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عباس سروری بعد ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با حمایت استانداری کرمانشاه و موسسه سینما شهر، به زودی بازسازی سینماهای پیروزی و آزادی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازسازی این دو سینما بیش از دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: قرار است سینما آزادی ظرف مدت شش تا هشت ماه و سینما پیروزی ظرف 1.5 سال بازسازی شود.

سینماهای کرمانشاه در شان مردم فرهنگ دوست این دیار نیست

سروری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سینماهای کرمانشاه به هیچ وجه در شان مردم فرهنگ دوست این دیار نیست، گفت: این سینماها با کیفیت 50 سال پیش فعالیت می کنند و هزینه نگهداری آنها بسیار بالا است.

رئیس حوزه هنری استان در ادامه تصریح کرد: قرار است پس از بازسازی سینما پیروزی، این سینما با سه سالن 150، 250 و 400 نفره با پرده الکترون، سیستم دالبی و دیجیتال و آخرین تجهیزات و تکنولوژی نمایش فیلم مقاوم سازی و فعالیت خود را آغاز کند.

وی در خصوص سینما آزادی نیز گفت: این سینما قرار است با تجهیزات خوب اکران فیلم و 800 صندلی سال آینده در خدمت علاقمندان به فیلم باشد.

سروری در ادامه به یکی دیگر از پیشنهادات استاندار کرمانشاه در جلسه روز گذشته اشاره کرد و گفت: مقرر شده از سه تقاضای تاسیس پردیس سینما در کشور یکی به استان کرمانشاه اختصاص پیدا کند که پردیس سینما مکانی با چند سینما و امکانات کاملا جدید برای استفاده شهروندان کرمانشاهی خواهد شد.

وی افزود: احداث پردیس سینما که حدود 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، شامل سالن دو هزار نفری و سینمایی با تجهیزات کامل پخش فیلم و فضاهای مورد نیاز جانبی است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه در ادامه با قدردانی از حمایت ها و پی گیری های جدی استاندار کرمانشاه در جهت ارتقا شاخص های فرهنگی استان، خاطر نشان کرد: اگر تلاش و پیگیری استاندار و حمایت موسسه سینما شهر نبود این تحول بزرگ فرهنگی در کرمانشاه رخ نمی داد.