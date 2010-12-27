به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور با اشاره به فرارسیدن هفته پژوهش در سخنانی اظهار داشت: پژوهش یک روند فعالانه، هوشیارانه و هدفمند است که باید نسبت به این مقوله مهم و اساسی در بخش‌های مختلف توجه و اهتمام لازم صورت بگیرد.



وی با اشاره به نتایج مثبت ناشی از انجام طرح‌ها و پروژه‌ها بر اساس پژوهش‌های علمی تاکید کرد: ما در هر مقوله‌ای که با نگاه به اصل مهم پژوهش گام برداشته‌ایم، موفق بوده و به اهداف خود دست یافته‌ایم و از سوی دیگر هر کجا که از پژوهش و تحقیق فاصله گرفته‌ایم، به همان میزان دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی برای ما سخت و دشوار بوده است.



استاندار قم با بیان اینکه هفته پژوهش بهترین فرصت برای بازنگری در اقدامات و رویکردها و ایجاد حساسیت در مدیران اجرایی نسبت به فعالیت‌های پژوهش‌محور است، تاکید کرد: البته توجه به مقوله پژوهش نباید به یک هفته و چند روز محدود شود، ‌بلکه باید دائما در حال رصد پژوهش‌ها و رویکردها بوده تا نقاط ضعف را برطرف ساخته و به سوی پیشرفت و تعالی گام برداریم.



وی همچنین توجه به انجام پژوهش‌های کاربردی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: پژوهش‌هایی که انجام می‌شود باید جنبه کاربردی و اجرایی داشته باشند و چنین پژوهش‌هایی است که می‌تواند در جامعه مفید و مثمر ثمر واقع شده و راه‌گشایی برای حل مشکلات باشد.



حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با بیان اینکه باید از انجام پژوهش به دنبال توسعه پایدار و هدفمند و همچنین تبدیل علم به سرمایه، ثروت و اشتغال باشیم، تاکید کرد: پژوهش‌هایی که زمینه‌های تحقق توسعه پایدار و هدفمند را فراهم می‌کنند باید از سوی دستگاه‌ها و نهادهایی اجرایی مورد حمایت قرار بگیرند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه به فعالیت‌های پژوهشی بر طبق برنامه‌ریزی مدون را مورد تاکید قرار داد و گفت: انجام فعالیت‌های پژوهشی نیازمند برنامه‌ای دقیق، هدفمند و آینده‌نگر است و این برنامه‌ها باید به گونه‌ای ترسیم شود که از موازی کاری بین دستگاه‌های ذی‌ربط جلوگیری شود.



استاندار قم همچنین تدوین سند راهبردی نظام تحقیقاتی و پژوهشی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: باید متولیان امر نسبت به این مهم توجه جدی داشته باشند، چرا که امروز فقدان چنین سند راهبردی به خوبی احساس می‌شود.



وی مشخص شدن اولویت‌های پژوهشی، توجه به نخبگان و نخبه‌پروری، حمایت از فعالان عرصه فناوری، ایجاد بانک جامع پژوهش و تحقیق و شفاف سازی قانون یک درصد نهادهای دولتی در حمایت از پژوهش در کشور و استان‌ها را از مهم‌ترین اقدامات لازم‌الاجرا در عرصه پژوهش عنوان کرد.



موسی‌پور در پایان با اشاره به ضرورت پیوند بدنه علمی با بدنه اجرایی استان اظهار داشت: باید بین تشکیلات علمی و اجرایی هم‌افزایی صورت گیرد تا شاهد پویایی مدیریت علمی و اجرایی استان قم باشیم.