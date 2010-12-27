به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سجاد رضوی با اعلام این خبر افزود: این دستورالعمل همچنین به عدم دریافت زیرمیزی که متأسفانه توسط درصد بسیار کمی از پزشکان در بیمارستان‌های دولتی اخذ می‌شود و برخورد با این پدیده اشاره دارد.

وی هدف از ابلاغ این دستورالعمل را حفظ حقوق بیماران و پزشکان و شفاف‌ سازی اطلاع‌ رسانی به بیمارستان دانست و در خصوص اجرای آن در بیمارستانهای تهران بیان کرد: این دستورالعمل در مقطع کنونی به صورت پایلوت در بیمارستانهای تهران اجرایی شده و سپس به کل کشور تسری خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی تهران موظف به همکاری با مراکز مدیریت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی برای بهتر اجرا شدن این دستورالعمل هستند.