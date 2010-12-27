به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون جیرانی گفت: این فیلم آماده نمایش است و آن را برای دریافت پروانه به شورای صدور پروانه نمایش ارائه کرده‌ایم. فرم حضور در جشنواره را پر کرده‌ایم و در صورت انتخاب، اولین اکران "قصه پریا" در بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

فیلمنامه این فیلم توسط رحمان سیفی‌آزاد و لیلا لاریجانی نوشته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: حدیث مسرور در لابلای خاطرات پسر عموی خود سیاوش مسرور با دختر جوانی مواجه می‌شود که زندگی هر دوی آن‌ها را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

مهناز افشار، باران کوثری، مصطفی زمانی، آهو خردمند، مهناز انصاریان، شراره دولت‌آبادی، رسول توکلی، حبیب ثامنیه، علی‌اصغر طبسی، حسین مسلمی، محمد اعلایی، علی آقایی، مجید افشار، مهرناز افلاکیان، امید علیمردانی، علی کاظمی، علیرضا پناهی، فاطمه رجبان، بتول مظفری، رضا عباسی، محمدجعفر اقدامی، لیلا عباسی، شیرین بهرامی، عذرا بیک‌زاده، ابوالقاسم کرامتی و ... با حضور بیژن امکانیان در نقش هادی مسرور و ستاره اسکندری در نقش ناهید مشرقی در "قصه پریا" به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از کارگردان: فریدون جیرانی، نویسندگان: رحمان سیفی‌آزاد و لیلا لاریجانی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، تدوین: بهرام دهقانی، رضا شیروانی، مشاور کارگردان: رضا درمیشیان، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی، مدیرجلوه‌های ویژه: عباس شوقی، صدابردار: ناصر انتظاری، طراح چهره‌پردازی: افروز بوجاریان، تهیه کننده: مرتضی شایسته.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.