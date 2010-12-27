به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود با تشکیل نشست کار گروه ویژه با حضور مهدی محمدنبی، عزیزالله محمدی، مسعود عنایت و مجتبی شریفی رای نهایی در مورد اتفاقات دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس کرمان تا روز یکشنبه اعلام شود اما هنوز تصمیم گیری در خصوص آن مسابقه صورت نگرفته است.

عزیز محمدی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "هنوز تصمیم گیری نهایی در مورد اتفاقات دیدار ذوب آهن و مس کرمان انجام نشده اما تا فردا رای نهایی در مورد این بازی صادر می‌شود."

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در چارچوب هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر در حالی با برتری یک بر صفر تیم ذوب آهن به پایان رسید که سعید بخشی‌زاده در دقیقه 62 این بازی ضربه پنالتی ادینهو مهاجم برزیلی این تیم را به دلیل مکث پیش از ضربه مردود اعلام کرد که این تصمیم با قوانین جدید فوتبال مغایرت داشت.

در این شرایط مسئولان تیم مس کرمان خواهان تکرار بازی هستند اما مسئولان تیم ذوب آهن اعتقاد دارند نباید این دیدار مجددا برگزار شود زیرا قانونی در این خصوص در آئین نامه سازمان لیگ وجود ندارد.