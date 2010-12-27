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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

نخست وزیر تایلند شایعه انحلال پارلمان را رد کرد

نخست وزیر تایلند شایعه انحلال پارلمان را رد کرد

نخست وزیر تایلند ضمن رد شایعات منتشر شده درباره انحلال پارلمان در ماه آوریل درخواست برگزاری انتخابات عمومی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست گزارش داد که "آبیسیت وجاجیوا" امروز دوشنبه شایعات منتشر شده برای انحلال مجلس نمایندگان در ماه آوریل را رد کرد و خواستار برگزاری انتخابات عمومی شد.

وی بارها تاکید کرده است که دولت کنونی تایلند تا دسامبر2011 زمانی که قدرت را در دست دارد، به کار خود پایان نمی دهد اما به جزییات زمان برگزاری انتخابات عمومی اشاره نکرد.

آبیسیت وجاجیوا در حالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تایلند شده است که سرخ پوشان در ادامه بحران سیاسی در کشور اخیرا در بانکوک تظاهرات کردند. سرخپوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶، از قدرت سرنگون شد.

از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.
کد مطلب 1218904

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