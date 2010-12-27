تصویر 9 کاریکاتور ؛ از بابانوئل صهیونیستی تا چراغ قرمز مونوریل قاهره!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تنشهای ساحل عاج و تعلیق مذاکرات سازش توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

روزهای خونین در انتظار ساحل عاج

روزنامه الوطن قطر امروز به تنش های خطرناک در مسئله ریاست جمهوری ساحل عاج توجه دارد که با وجود تلاشهای بین المللی همچنان ادامه دارد.

جهان عرب از 2010 تا 2011

روزنامه العرب الیوم اردن امروز انفعال اعراب در قبال تحولات مهم جهانی را مورد توجه قرار داده که حتی در موارد مربوط به مصالح ملی خود ترجیح می دهند کنار بنشینند و قدرتهای غربی برای آنها تصمیم گیری کنند.

مذاکرات سازش؛ بزار بعد از کریسمس!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به تعلیق مذاکرات سازش و البته حیران ماندن طرف فلسطینی میان کاخ سفید و سازمان ملل توجه دارد.البته در تصویر پشت درب اتاق "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل نوشته شده است: "تا پس از جشنهای آغاز سال نو میلادی مراجعه نکنید!".

هدایای سال نو

روزنامه الرایه قطر امروز به دوگانگی واشنگتن در برخورد با طرف فلسطینی و اسرائیلی در مذاکرات سازش توجه کرده است.

اختلافات داخلی در فلسطین

روزنامه الحیات با اشار به تداوم اختلافات داخلی میان گروههای فلسطینی، نگاهی نه چندان مثبت به تداوم وضعیت کنونی داشته است.

این هم بابانوئل صهیونیستی!

روزنامه الدستور اردن با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال نو میلادی تداوم موج شهرک سازی در کرانه باختری و قدس شرقی را مورد توجه قرار داده است.

مونوریل در کوچه های قاهره؛ پشت چراغ نگه دار!

روزنامه الاهرام امروز به طرح دولت مصر در راستای ایجاد مونوریل در شهر قاهره توجه کرده است. البته یک مسافر نیز در این میان تقاضا کرده وی را پشت چراغ قرمز پیاده کنند!

ساحل عاج؛ فرار دسته جمعی

روزنامه المستقبل لبنان امروز به فرار و آوارگی هزاران تن از مردم ساحل عاج در پی تنش های سیاسی اخیر در این کشور توجه دارد.

مدرنیته؛ بدون شرح