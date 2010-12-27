تخفیف 50 دصدی نرخ آب در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، حسین خادمی بیان داشت: با اجرای این قانون در بخش آب شهری حدود 70 درصد و در بخش آب روستایی حدود 90 درصد از یارانه های دولت همچنان باقی می ماند.

خادمی گفت: تعرفه های جدید با توجه با کیفیت آمایش جغرافیایی و نحوه استحصال درشهرهای مختلف تعیین شده همچنین ساختار تعرفه ها در کاربریهای خانگی به گونه ای طراحی شده که مشترکین با مصرف بالا مشمول نرخ فزاینده ای خواهند شد.

وی با تاکید براینکه تلاش شده تا در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بحث عدالت در قبوض طبقات کم مصرف و پر مصرف اجرا شود، گفت: متوسط قیمت آب شهری و خدمات دفع فاضلاب که از 28 آذر ماه 89 اجرایی است به شرح ذیل است.

متوسط مصرف خانگی بین صفر تا پنج متر مکعب دو هزار و 500 ریال، میانگین مصرف بین صفر تا 10 متر مکعب هزار و 72 ریال،10 تا 15 متر مکعب هزار و 420 ریال، 15 تا 20 متر مکعب هزار و 650 متر مکعب،20 تا 25 متر مکعب هزار و 923، 25 تا 30 متر مکعب دو هزار و 324 ریال، 30تا 35 متر مکعب دو هزار و 945 ریال، 35تا 40 متر مکعب سه هزار و 681 ریال، 40 تا 50 مترمکعب چهار و 700 متر مکعب و بالاتر 50 متر مکعب هشت هزار و 502 ریال است.

همچنین میانگین نرخ مصرفی آب صنعتی چهار هزار ریال، تجاری شش هزار و 925 ریال، نرخ آب مصرفی ساختمانهای عمومی و اداری پنج هزار و 400 ریال، مراکز آموزشی و اماکن مذهبی دو هزار ریال، آزاد و بنایی هفت هزار و 500 ریال و سایر مصارف نیز هزار ریال است.

مدیر عامل آبفای هرمزگان اضافه کرد: متوسط قیمت خدمات دفع فاضلاب نیز شامل قیمت خدمات دفع فاضلابهای خانگی بین صفر تا پنج متر مکعب 788 ریال،ٰ صفر تا 10 متر مکعب 250 ریال ، پنج تا 10 متر مکعب 315 ریال، 10 تا 15 متر مکعب 338 ریال، 15 تا 20 مترمکعب 360 ریال، 20 تا 25 متر مکعب 493 ریال، 25 تا 30 متر مکعب 564 ریال،30 تا 35 متر مکعب 759 ریال، 35 تا 40 متر مکعب هزار و 91، 40 تا 50 متر مکعب سه و 75 ریال و بالاتر از 50 متر مکعب چهار و 607 ریال است.

همچنین متوسط قیمت تمام شده خدمات دفع فاضلاب صنعتی سه هزار و 127ریال، تجاری چهار و 24 ریال، مراکز عمومی و اداری دو هزار و 893 ریال، مراکز آموزشی و اماکن مذهبی 504 ریال، آزاد و بنایی سه هزار و 600 ریال و سایر مصارف نیز 614 ریال است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری هرمزگان با بیان اولین قبض آب در 15 دیماه برای مشترکین صادر می شود، تصریح کرد: تعرفه های خانگی طوری تدوین شده که مشترکین به کاهش مصرف ترغیب شوند و تعرفه ها به صورت پلکانی و و در پله های پایین نرخهای بسیار پایین تعریف شده است.

وی افزود: اگر روند مصرف به همین صورت ادامه یابد متوسط افزایش 85 درصد از مشترکین به ازای هر نفر هشت هزار ریال در هر ماه است که مشترکین می توانند ضمن صرفه جویی و مصرف بهینه مشمول این افزایش نشوند.

خادمی خاطرنشان کرد: تمامی صورت حسابهای آب مشترکین به نحوی طراحی شده که ضمن ارائه اطلاعات، امکان محاسبه آن توسط هر مشترک به راحتی میسر است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه در راستای اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه ها اقداماتی از سوی این شرکت به عمل آمده، گفت: تشکیل ستاد هدفمندی یارانه ها با ترکیب مدیر عامل، معاونین و مدیران ذیربط، فعال کردن سامانه 122 برای پاسخگویی به سئوالات و ابهامات مردم در هر یک از شهرستانها، فراهم کردن امکانات لازم جهت پرداخت غیر حضوری قبوض آب، امکان سنجی جهت نصب کنتورهای جداگانه آب برای مشترکین آپارتمانی و برنامه ریزی جهت امکان توزیع تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف به صورت یارانه ای و تقسیطی از جمله اقدامات آبفای هرمزگان بوده است.