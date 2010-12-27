رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس درگذشت خبرنگار سنندجی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در پیام اقبال محمدی آمده است: "خبرنگاران در تمامی شرایط و با حضور به موقع خود در صحنه ها به امر خطیر اطلاع رسانی مشغول بوده و در این راستا نیز دچار خسارت های مختلف می شوند، که هیچ گاه مشکلات پیش رو نتوانسته است در کار این قشر زحمت کش در جامعه خدشه ای وارد کند".

در ادامه پیام تسلیت رئیس مجمع نمایندگان نمایندگان استان کردستان آمده است: "بدون شک فعالیت خبرنگاران رسانه های جمعی در استان کردستان که مورد هجمه بیش از پیش دشمنان نظام اسلامی قرار گرفته بسیار حساس و قابل توجه است که بدون شک وظیفه خطیر این قشر عزیز در صحنه های مختلف و طی سالیان گذشته در راستای افزایش مشارکت اجتماعی مردم این استان موثر و مفید بوده است".

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان پیام تسلیت خود آورده است: "درگذشت کاظم محمدپور خبرنگار جوان کردستانی که با جدیت هر چه تمامتر در مدت زمان فعالیت خود در جلسات و برنامه های مختلف استان شرکت داشت، مایه تاسف نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی است و ما ضمن تسلیت این حادثه به خبرنگاران و جامعه رسانه ای این استان و خانواده وی، از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم خواستاریم".

کاظم محمدپور خبرنگار جوان سنندجی، روز جمعه در منزل مسکونی خود در شهر سنندج دار فانی را وداع گفت .