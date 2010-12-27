ثبت نام 625 پزشک برای دریافت تجهیزات دفاع شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن هویدا با اشاره به ثبت نام اعضای جامعه پزشکی متقاضی دریافت تجهیزات دفاع شخصی در این معاونت گفت: از زمان آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت تجهیزات دفاع شخصی در 22 آبان ماه تا ابتدای دی ماه، 625 نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی با ارایه مدارک مورد نیاز، خواستار دریافت این تجهیزات شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد متقاضی 427 نفر مرد و 198 نفر زن هستند که 305 نفر از آنان زیر 40 سال و مابقی بیشتر از 40 سال سن دارند.

هویدا اعلام کرد: 533 نفر از متقاضیان پزشک عمومی یا متخصص و 92 نفر اعضای پروانه ‌دار غیرپزشک سازمان نظام پزشکی کشور هستند.

وی اضافه کرد: 238 نفر از متقاضیان، خواستار دریافت اسپری اشک‌آور و 387 نفر هم متقاضی دریافت شوکر الکتریکی بوده‌اند.

به گفته معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی، واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به افرادی که ثبت‌نام نموده و بررسی صلاحیت آنها به اتمام رسیده، آغاز شده است و هم زمان با ثبت نام متقاضیان جدید، مراحل بررسی درخواست‌ها و صلاحیت افراد متقاضی ادامه دارد.