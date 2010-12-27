روز سه شنبه حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) تعطیل است

حجت الاسلام شاکر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت: حوزه علمیه امام جفعر صادق (ع) نیز همراه با سایر اقشار مردم استان البرز برای استقبال پرشور و گسترده از رئیس جمهور حضور خواهند یافت.

وی افزود: اساتید وطلاب این حوزه علمیه نیز همراه با سایر اقعلاوه بر شرکت در مراسم استقبال از رئیس جمهور در جلسه برگزیدگان و نخبگان که با حضور دکتر احمدی نژاد برگزار می گردد، شرکت خواهند کرد.

مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) درادامه به بیان دیدگاه های این حوزه پرداخت و یادآور شد: حوزه های علمیه نیز در کنار سایر مراکز فرهنگی کشور خدمات فراوانی در زمینه نشر ارزشهای دینی و اسلامی داشته اند که امیدواریم بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه رویکرد دولت در دور سوم سفرهای استانی رویکردی فرهنگی است، امیدواریم حوزه های علمیه نیز از برکات این سفر برخوردار شوند.

شاکر با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به کرج یادآور شد: در دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به کرج اقدامات مثبتی صورت گرفت که امید می رود سومین سفر وی در قالب اولین سفر استانی به البرز رشد و شکوفایی این استان تازه تاسیس را به همراه داشته باشد.