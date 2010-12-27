9دی محصول قدرت نرم عاشورا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیخانی صدر در سلسله نشستهای تخصصی بررسی و تبیین حماسه 9 دی در وزارت کشور گفت : برای بررسی و تبیین کارشناسی حادثه عظیم 9دی88، باید ابتدا نگاهی هرچند گذرا به واقعه جانگداز و درس آموز عاشورای سال 61هجری داشته باشیم.



مشاور وزیر کشور با تأکید براینکه "حسین(ع) کشته جنگ نرم شد"،افزود: سلسله حوادثی ظرف نیم قرن از رحلت پیامبر(ص) ما را به حادثه عاشورا می‌رساند که در فرآیندی نرم و آرام به وقوع می پیوندد همانهایی که در روز غدیر بخٍ بخٍ یاعلی می‌گویند بعدها سقیفه را رقم زدند و این در یک پارادایم نرم بدون کاربرد خشونت صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: معاویه و امویان نیز در سیاست های اسلام نمای خود، بر ‌نماز، قرآن و شرعیات به ظاهر تاکید می کردند اما در واقع سدّ آگاهی مردم شدند و با شایعه پراکنی، جعل احادیث و ... تا سطوح بالای جامعه را از تعالیم اصولی و اولیه اسلام را استحاله کردند .

علیخانی صدر گفت : مسأله بعدی در مورد عاشورا که باید به آن پرداخته شود این است که عاشورا کنکور بصیرت بود. کنکور بصیرتی که دانشجوهای تکمیل ظرفیت هم گرفت. دقیقه آخر هم دانشجو گرفت و هنوز هم دانشجو می‌گیردکه امثال زهیربن قین تکمیل ظرفیت یاران حسین بن علی(ع) بود. اما در این کنکور بصیرت ما سر فصلهای بصیرت را هم به خوبی درک می‌کنیم. بنابراین عاشور کنکور بصیرت بود در سه حوزه بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی و بصیرت سیاسی

معاون اداره کل سیاسی وزارت کشور در ادامه شاخصه اصلی شهدای کربلا را فرمایش عظمای امام علی(ع)؛ "یحملون بصائرهم علی سیوفهم-یارانی میخواهم که بصیرتشان را بر شمشیرهایشان حمل کنند" دانست که در مواجهه با همان کسانی که امیرالمونین علی(ع) خطاب به‌ آنها اعلام کرده بود: یا اشباح الرّجال و لا رجال.

وی افزود: معتقدم آنچه در این هشت ماه تا نُه دی گذشت شبیه همان حوادث پنجاه واندی سال بعد از رحلت پیامبر(ص) بود، منتهی با سرعت بسیار بیستر .

علیخانی صدر گفت: جالب است آنهایی که جمع شده بودند در سپاه عمر سعد به تعبیر ابن عباس بر پیشانی هایشان پینه هایی شبیه پینه زانو های شتر بود و آمده بودند که قربه الی الله سر حسین بن علی(ع) را جدا کنند و خیلی از اینها روزه داشتند. پس عنصر دین در اینجا هم موجود است و همین است که حتی زهیر ابتدا اشاره می‌کند شمشیر من تا هنگامی در نیام است که مسلمان در برابر مسلمان ایستاده باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد : در حوادث فتنه هم خیلی از آقایان و حتی خواص نیامدند و سکوت کردند چرا که معتقد بودند نیروهای انقلاب جلوی هم صف‌آرایی کرده اند و باید یک طرف کوتاه بیاید مساله بین آنها حل شود .

وی با تأکید براینکه حسین بن علی(ع) تشنه لبیک بود نه تشنه آب،گفت : تعبیر این لبیک کمک می کند به تبیین نُه دی و تفسیر زیبای سید حسن نصرالله در آگوست سال 2004 که لبیک یا حسین(ع) را حضور در میدان تمام قد، با مال و همسر و فرزند می داند چارچوب خوبی به دست ما می دهد.

مهدی علیخانی صدر با طرح این سوال که چرا حادثه کربلا تا امروز ماندگار شده و تازه است گفت: راز جاودانگی عاشورا همین بصیرت خواهی و آزمون بصیرتی است که هر لحظه عاشورا و کربلا در راستای "کل یوم عاشورا و کل أرض کربلا" برگزار می‌کند تا برسید به نُه دی و حتی در آینده .

وی ادامه داد: از این روست که گفته اند"اسلام محمدی الحدوث است و حسینی البقاست"، و لذا کربلا ماندگار است چون اسلام حسینی البقاست، چرا که کل یوم عاشورا و کل أرض کربلاست ، حتی اگر عاشورای 1400سال بعد باشد .

مشاور وزیر کشور افزود: بنایراین معتقدم که عاشورا محک است، معیار است، فانوس است، همه جا خطش واضح و روشن است، حق و باطل در آن معلوم و آشکار است.

وی با بیان اینکه همچنین در کربلا ما قشر خاکستری نداریم، یا این‌طرف خط هستند یا آن‌طرف، خاطرنشان کرد: همانطور که قرآن می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا... یا ایها الذین کفروا...؛ یا ایها الذین وسطوا نداریم، یا این‌طرف ماجرا قرار دارند یا آن‌طرف. و لذا هر جا در برهه های سیاسی و در تاریخ انقلاب به عاشورا رسیدیم حق و باطل معیارش از هم جدا می‌شد.

علیخانی صدر ادامه داد : اما برای ورود به بحث 9دی تفهیم یک راهبرد استراتژیک ضروری است و آن "إنّ الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاة" است .

وی با طرح این سوال که چرا حسین(ع) فانوس و کشتی است؟ گفت: ما در 9دی آثار این نکته مهم را می‌بینیم. چرا که در 9دی مردم سوار بر کشتی شدند و 22 بهمن ماجرای فتنه تمام شد.

علیخانی صدر افزود: اما آیا تا 9دی فانوس نبود؟!، البته "رهبر معظم انقلاب" بارها راه را نشان دادند و حسین وار رفتتند در نماز جمعه و خطاب به فتنه گران با آن کیفیت و وضوح سخن گفتند ولی باز برخی به فضای مه آلود فتنه دامن زدند تا اینکه عاشورا رسید و این فانوس آمد و فضا را روشن کرد و براستی 9دی محصول قدرت نرم عاشورا بود و مولود کربلا چرا که لبیک یا حسین(ع) بود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که چرا ما یک 9دی بعد از روز قدس نداشتیم؟! بعد از13 آبان نداشتیم؟! و یا بعد از 16 آذر نداشتیم؟! اما بعد از عاشورا داشتیم؟! و رمز حضور مردم در نُه دی چه بود؟

وی ادامه داد : بی شک رمز حماسه بی نظیر "هل من ناصر ینصرنی" بود.

علیخانی صدر در ادامه نشست تخصصی بررسی و تبیین حماسه 9 دی در وزارت کشور به بررسی حوادث محرم سال گذشته پرداخت و گفت : ما با پروژه‌ایی مواجهه بودم با عنوان "محرم سبز" که انگاره‌ها و اِلمان هایش هم کاملاً مشهود است. چراکه جریان فتنه پس از شکستهای پی در پی که در شعارهای انحرافی روز قدس و به خیابان کشیدن هوادارانشان در 13 آبان داشتند و یا در ناکامی در تسخیر دانشگاهها در 16 آذر با آن مواجه شدند و برنامه ای که برای هتک حرمت حضرت امام(ره) داشتند نهایتاً به این نتیجه رسیدند که محافل و هیئت های عزاداری در ماه محرم و صفر بهترین فرصت است .

معاون اداره کل سیاسی ادامه داد : سران فتنه معتقد بودند چون وزارت کشور مجوز راهپیمایی به ما نمی‌دهد برای تجمع و راهپیمایی در محرم دیگر مجوز نمی‌خواهد و ما هم که رنگمان سبز حسینی است و عزاداریم ! و لذا همان موقع در وبلاگهایشان آوردند که اگر 13 آبان و 16 آذر دو روز زمان داشتیم، اما محرم و صفر دو ماه است و بهترین فرصت است.

وی افزود: در این برهه اوپوزیسیون خارج نشین و مشخصاً محسن سازگارا تلاش ویژه‌ای برای ترغیب فتنه گران به تجمع و حضور سبز در محرم کردند و آنرا "آکسیون بزرگ مردم در محرم" و "آکسیون شام غریبان" نامیدند ! و تأکید می کردند بهترین فرصت است که با پرچم سبز بروید در هیئت‌ها به خون‌خواهی شهدای فتنه! و لذا یکی از دلایل شکست سناریوی محرم سبز هم همین بود اینها دنبال آکسیونها بودند، رسانه هایشان هم دنبال می‌کردند و برنامه ریزی می‌کردند.

علیخانی صدر گفت: در همان زمان با انتشار خبر فوت منتظری و مانور امثال کدیور بر این مساله به عنوان مرگ پدر معنوی جنبش سبز، فرصتی برای شانتاژ در اختیار فتنه گران قرار گرفت. از طرفی مراسم هفتم منتظری مصادف شد با شب عاشورا و روز یازدهم محرم که دوشنبه بود.

وی خاطرنشان کرد: موسوی، صانعی و بیات زنجانی عزای عمومی اعلام کردند و مسأله داشت مشکل می‌شد اما مقام معظم رهبری با آن پیام و مدیریتی که در مسأله منتظری انجام دادند قائله جمع شد.

مشاور وزیر کشور در ادامه به بررسی دلایل عدم موفقیت فتنه گران در دهمه اول محرم پرداخت و گفت: مشکل فتنه گران این بود که تقلید ناشیانه و به قول مقام معظم رهبری "کاریکاتوری " از تحولات انقلاب اسلامی سال 57 را در دستور کار خود قرار داده بودند.

وی در ادامه این مطلب افزود: اگر در پیروزی انقلاب اسلامی مناسبت‌های مذهبی برای ایجاد انقلاب فرصت‌سازی می‌کرد، از این جهت بود که رهبری انقلاب، فعالان انقلابی و عموم مردم انقلابی به باورهای مذهبی و دینی ایمان قلبی داشتند و از سر تظاهر و صحنه‌آرایی نبود. در حالیکه کسانی مثل مهاجرانی و سازگارا که در زمان اینها روزنامه هایشان در قبال حادثه عظیم عاشورا و شهادت ابا عبدالله الحسین(ع)، آوردند که ماجرای عاشورا و کشته شدن حسین(ع) و یاران و خانواده‌اش شبیه تراژدی "آنتیگون" و "توماس مور" و "جان پراکتر" و اینهاست !!

وی افزود : سران خارج نشین فتنه اصلاً معتقد بودند و می گفتند که کشته شدن حسین بن علی(ع) حاصل تندروی های احد و بدر و اینها بوده و این القائاتی که در شیعه شده انحرافات شیعه غالی است و اصلاً اینها اعتقادی نداشتند به "اشهد انّک قد اقمت الصّلاة و آتیت الزّکاة و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر" پس نمی‌توانستند موفق شوند .

این کارشناس سیاسی تأکید کرد : از طرفی هیئات عزاداری در دست نیروهای حزب الهی بود و اصولاً فتنه گران جایگاهی در هیئات نداشتند واتفاقاً دهه اول محرم فرصتی شد تا مردم بتوانند در پای منابر یک بصیرت افزایی کنند. پس این‌هم جواب نداد تا رسیدند به روز عاشورا.

مهدی علیخانی صدر در ادامه با اشاره به جنایات فتنه گران در عاشورای سال گذشته گفت : واقعاً تاریخ تکرار می‌شود و حادثه کربلا تکرار می‌شود واقعاً شد.

وی افزود: از صبح می‌دیدید ماشینها بوق میزدند، ‌هلهله می‌کردند، ظهرشد و در نماز ظهر عاشورای عزاداران حسینی (ع) که در میدان جمهوری اسلامی اقامه شد اول اطراف نمازگزاران را آتش زدند و بعد سنگ پراکنی کردند و ما این صحنه ها را می‌دیدیم، و بعد از ظهر هم که خیمه های عزای امام حسین(ع) را آتش زدند. یعنی حادثه تکرار شد. یعنی باز باید عاشورا وارد عرصه شود و مرز بین حق و باطل را مشخص کنند !

معاون اداره کل سیاسی وزارت کشور در ادامه با اشاره به بیانیه های رضا پهلوی، موسوی، کروبی و مجمع روحانیون گفت: متأسفانه سران فتنه پس از حوادث عاشورا نیز به خود نیامدند و سعی کردند با مقایسه نیروی انتظامی با گارد شاهنشاهی و آدرس های غلط در کنار سران خارج نشین و سلطنت طلبان از هتاکان حمایت کنند .

علیخانی صدر گفت: جالب است حتی موسوی اغتشاشگران را مردم خداجو معرفی می کند که انسان را به یاد این جمله عمر سعد در بعد از ظهر عاشورا خطاب به لشکریانش می اندازد که گفت؛ لشکریان خدا سوار بر اسبانتان شوید و حمله کنید که حمله بر حسین بن علی(ع) بشارت بهشت است!!

وی ادامه داد : حادثه عاشورا زوایای تاریک فتنه را روشن کرد. این روشن شدن و شنیدن هل من ناصر ینصرنی، مردم را در فاصله دو روز به یک حادثه عظیم و بی‌نظیر کشاند و یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب را رقم زد و لذا معتقدم روز 9دی یک رفراندوم در تأیید ولایت فقیه بود.

مشاور وزیر کشور افزود: روز 9دی روز همبستگی امام و مردم بود و عملیات ملّی نُه دی بود زیرا نقطه عطفی بود تا اصول اولیه انقلاب را تثبیت بکند. فلذا 9 دی فرزند عاشورا بود و مادر 22 بهمن 88. چرا که از جنس عاشورا بود. اینجاست که براستی تأکیدی است بر فرمایش حضرت آقا که فرمودند رویشهای انقلاب دو برابر شد، 9 دی واقعاً سند گویایی بر رویشهای دوبرابری انقلاب بود. و حباب توهم را ترکاند.

علیخانی صدر در ادامه با اشاره به ویژگی های حماسه 9دی گفت: مهمترین وجه 9دی خودجوشی و تکلیف محوری این حرکت عظیم است که به آن ویژگی خاصی بخشیده است .

وی افزود: برای راهپیمایی هایی در این سطح معمولاً باید قبلش هماهنگی زیادی بشود. سازمان تبلیغات و مجموعه های دیگر بیایند برنامه ریزی و اعلام کنند و هیچ تدارکی برای نُه دی کسی ندیده بود. نه آمبولانس بود نه اتوبوس، مردم حتی بعد از راهپیمایی ساعت ها پیاده روی کردند تا به خانه هایشان برسند .

وی ادامه داد : راهپیمایی نُه دی بعد از ظهر یک روز کاری انجام شد در حالیکه راهپیمایی های کلان ما معمولاً قبل از ظهر یک روز تعطیل انجام می شود. نکته دیگر قابل توجه شعارهای خود جوش و محفلی بود که مردم می دادند، چرا که بلندگوهایی که تدارک دیده شده بود برای اطراف میدان امام حسین(ع) جواب می داد و صدا به همه جا نمی رسید و هرگروهی یک هیأتی راه انداخته بود و عزاداری می کرد و شعار می داد.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگرچه حضور مردم مساله را جمع کرد ولی بَدا به حال آنان که درس نگرفتند و باز با این بیانیه ها در لشکر عمر سعد ماندند و اینجا دیگر برای مردم خط مشخص شد. پس این است که حسین(ع) مصباح الهدی و سفینه النجاه است. واقعاً خیال ما و خیلی های دیگر بعد از نُه دی راحت شد. مردم آمدند در کشتی نجات و به واقع پاسخی بود برای "هل من ناصر ینصرنی" اباعبدالله الحسین(ع) و اشتباه استراتژیک فتنه گران این بود که روی عاشورا هدف گذاری کردند و اگر تحلیل می کردند هیچ وقت این خبط را نمی کردند.

مشاور وزیر کشور در ادامه این نشست با طرح این سووال که دستاوردهای 9دی چه بود و چرا کشور را واکسینه کرد، گفت: بعد از 9دی "خط حائل بین حق و باطل" پررنگ شد و بعد از این دیگر معلوم شد کسانی که داعیه همراهی با امام راحل را داشتند و فرزند آقای فلانی بودند و چه رشادتهایی داشتند کجا رفتند و چه ها کردند واقعاً عاشورای سال قبل باز کنکور بصیرت شد.

وی افزود: همانوطری که اشاره کردم در لبیک یاحسن (ع) تو باید بیایی در معرکه، تنها باشی، مردم طردت کنند، حضور داشته باشی یعنی خودت باشی اموالت باشد زن و فرزندت باشند درحالیکه ما شاهد بودیم بعضی‌ها در صحنه بودند اما زن و بچه و مالشان جای دیگری بود.

وی یکی دیگر از دستاوردهای 9دی را "برملا کردن چهره منافقین و ریشه فتنه" دانست و تأکید کرد: تا قبل از این نمی شد برای همه جا انداخت که مساله انتخابات و دولت و احمدی نژاد نیست و هدف دین شماست.

علیخانی صدر بیان داشت: شما مراجعه کنید به تاریخ صدر اسلام ابوسفیان تا وقتی اسلام نیاورده بود وضعیت مسلمانها روشن بود از زمانی که اسلام آورد مشکل شروع شد و دشمنی ها و کارشکنی ها رفت پشت پرده. اما 9 دی باعث شد اینها پرده ها را بدرند و بیایند چهرشان را نشان بدهند.

وی در ادامه گفت: کسانی مثل ابوالحسن بنی‌صدر در گفت‌و‌گو با شبکه راشاتودی با حمایت از آشوبگران روز عاشورا، می گوید: "این حرکت‌های اعتراض‌آمیز و آشوب طلبانه اگرچه از ابتدا در اعتراض به نتایج انتخابات 22 خرداد بود اما کل نظام را هدف قرار داده است. "و رمز اتحاد تمامی مخالفان را در ضدیت با نظام اسلامی معرفی می کند !

علیخانی صدر ادامه داد: "شناخت دوست و دشمن خارجی" یکی دیگر از دستاوردهای حماسه مردمی 9دی است و شما بعد از این بود که دیدید چه نقشی ایفا کرد سفارتخانه انگلیس و برخی دیگر از سفارتخانه‌ها چه روزنامه هایی چه کشورهایی آمدند پای این کار اینها تا قبل از این کاملاً واضح نبود.

وی همچنین یکی دیگر از دستاوردهای مهم 9دی را "کاهش اثرگذاری خواص بی بصیرت" دانسته و گفت: خواص و نخبگان برای خودشان یک تعبیری ایجاد کرده بودند، که ما نخبه ایم، ولی نخبه ایی که تبدیل شده بود به خفته! واینجا معلوم شد نخبه چه تعبیری دارد؟ نخبه کسی است که توان تحلیل واقعی مسائل را دارد، پیش یابی می کند و برای مردم ارائه تحلیل می کند. نخبه یعنی توان تصمیم گیرندگی موضع گیرندگی و مسئولیت پذیری. چه کسی باید واکسینه می کرد که حضرت آقا فرمودند، نخبه باید می آمد در عرصه در برابر فشارهای اجتماعی و سیاسی، از جهت شکل و محتوا مردم را واکسینه می کرد. خیلی‌ها که این‌جا ماندند دیگر نخبه نبودند و خفته ماندند!



علیخانی صدر در خاتمه نشست تخصصی بررسی و تبیین حماسه 9 دی در وزارت کشور گفت : اما اینکه چرا مهمترین دستاورد 9دی تولید پادتن بود از 9دی برای واکسینه کردن کلیت نظام که این را حضرت آقا فرمودند و واقعاً باید مورد تبیین و تحلیل قرار بگیرد.

وی تاکید کرد:باید یک تحلیل ساختاری داشته باشیم و همه پروسه جریان فتنه از ایجاد و تقویت پارلمان خیابانی و شورش ، تشدید اغتشاشات و اقدامات ساختارشکنانه علیه نظام اسلامی و برنامه ریزی برای سقوط نظام پس از عاشورا، حمایت از ساختارشکنی در روز عاشورا گرفته تا حرکت هماهنگ سرویس‌های رسانه‌ای، امنیتی و اطلاعاتی کشورهای غربی که به فضل الهی، تدبیر رهبری و بصیرت ملی ناکام ماندند با ظرافت تبیین شوند .