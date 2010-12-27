وحدت جریان های مقاومت عامل تعیین کننده صحنه فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی باقری در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه ایران و سوریه استوانه های محکم مقاومت در منطقه هستند تصریح کرد: انسجام جریانهای مقاومت در مقابله با سیاست ها و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی همراه با بسیج امکانات و ظرفیت های سیاسی در سطح دولت های منطقه برای تقویت گفتمان مقاومت در عرصه مناسبات منطقه ای و بین المللی مهم ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران در تعامل با کشورهای منطقه است.

وی با اشاره به شکست های مستمر و پی در پی طرح های سازشکارانه و انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: امروز نه تنها ملت های منطقه هوشیارتر از گذشته توطئه های دشمنان را خنثی کرده و نقشه های سلطه گرایانه دشمنان را بر نمی تابند بلکه دولت های حامی گفتمان مقاومت در منطقه روز به روز گسترش یافته و این گفتمان را به رویکرد سیاسی برتر در منطقه و جهان تبدیل کرده است.

باقری با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه گفتگوها با کشورهای 1+5 تصریح کرد: رویکرد مقاومت هوشمندانه در عرصه تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران کارایی و کارآمدی خود را در برابر تفکر قرون وسطایی انحصار علم و دانش در قرن 21 به اثبات رساند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: گفتگو برای همکاری تنها گزینه ای است که می تواند دریچه ای جدید در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی بگشاید.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز با ابراز خوش بینی نسبت به روند تحولات در عرصه های فلسطین و لبنان تصریح کرد: وحدت جریان های مقاومت فلسطینی در مقابله با سیاست ها و اقدام های رژیم اشغال گر عامل تعیین کننده صحنه فلسطین است.