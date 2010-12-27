مقالات علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان 1000درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر پرتوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مدت زمان کوتاهی واحد زنجان توانسته است 88 مقاله ISI در مجلات معتبربین المللی به چاپ برساند به طوری که تعداد مقالات معتبر علمی از 94 مقاله طی چهار سال قبل به حدود 957 مقاله افزایش پیداکرده است.

وی مجموعه مقالات چاپ شده واحد در کنگره های داخلی بیش از522 مقاله، مجموعه مقالات چاپ شده واحد در کنگره های خارجی 93 مقاله و طرحهای پژوهشی 298 طرح، طرحهای برون دانشگاهی 16 طرح تا نیمه اول سال1389 است.

پرتوی افزود: رشد روزافزون و چشمگیر مقالات معتبر علمی و پژوهشی واحد به 150 مقاله در سال1389 ناشی از تلاش اساتید و دانشجویان واحد زنجان است.

وی یادآور شد: مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی به342 مقاله و تعداد مقالات ISIزنجان از 27 مقاله در سال2004 به88 مقاله در سال 2010 افزایش یافته است.

پرتوی اضافه کرد: تعداد کتب چاپ شده واحد زنجان 52 عنوان کتاب درسی است. تعداد کتب موجود کتابخانه واحد زنجان به بیش از 105697جلد افزایش پیدا کرده است.