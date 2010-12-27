مقالات علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان 1000درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر پرتوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مدت زمان کوتاهی واحد زنجان توانسته است 88 مقاله ISI در مجلات معتبربین المللی به چاپ برساند به طوری که تعداد مقالات معتبر علمی از 94 مقاله طی چهار سال قبل به حدود 957 مقاله افزایش پیداکرده است.
وی مجموعه مقالات چاپ شده واحد در کنگره های داخلی بیش از522 مقاله، مجموعه مقالات چاپ شده واحد در کنگره های خارجی 93 مقاله و طرحهای پژوهشی 298 طرح، طرحهای برون دانشگاهی 16 طرح تا نیمه اول سال1389 است.
پرتوی افزود: رشد روزافزون و چشمگیر مقالات معتبر علمی و پژوهشی واحد به 150 مقاله در سال1389 ناشی از تلاش اساتید و دانشجویان واحد زنجان است.
وی یادآور شد: مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی به342 مقاله و تعداد مقالات ISIزنجان از 27 مقاله در سال2004 به88 مقاله در سال 2010 افزایش یافته است.
پرتوی اضافه کرد: تعداد کتب چاپ شده واحد زنجان 52 عنوان کتاب درسی است. تعداد کتب موجود کتابخانه واحد زنجان به بیش از 105697جلد افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه در تشریح وضعیت آموزش عالی زنجان داد: آموزش عالی زنجان قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل قیاس نیست بطوریکه قبل از انقلاب و در اوایل دهه 60 در استان تنها یک مرکز آموزشی باحدود 200 دانشجو فعالیت می کرد.
پرتوی ادامه داد: استان زنجان در حال حاضر دارای چندین دانشگاه دولتی و غیردولتی با ظرفیت بیش از60هزار دانشجو بوده که بیش از 50 درصد این دانشجویان در واحدها و مراکز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان مشغول به تحصیل هستند و از این تعداد بیش از 13هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به تحصیل مشغول هستند.
رئیس دانشگاه آزاداسلامی زنجان افزود: این واحد دانشگاهی با دو مجتمع علامه وامام خمینی (ره) فعالیت دارد و از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از30 هزار فارغ التحصیل داشته است واحد زنجان با 43 هزار دانشجو و فارغ التحصیل بزرگترین مجموعه دانشگاهی استان زنجان است.
پرتوی اضافه کرد: با تلاش و همت والای مجموعه مدیران، اساتید و کارکنان واحد زنجان، آموزش در بعد کمی وکیفی طی سالهای گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و توانسته به شاخصهای ارزشمندی در حوزه آموزشی دست یابد.
پرتوی ادامه داد: رشته های تحصیلی واحد زنجان به بیش از 110 رشته، تعداد دانشجویان واحد به بیش از 13هزار دانشجو، تعداد دانشکده های مصوب به پنج دانشکده، تعداداعضای هیئت علمی واحدبه بیش از 300 عضو و تعداد بورسیه های واحدبه 82 نفر افزایش یافته است.
وی با اشاره به هفته پژوهش وتوفیقات کسب شده توسط اساتید و دانشجویان واحد گفت: آموزش و پژوهش دو رکن اساسی و بنیادی در دانشگاه است و این دو لازم و ملزوم همدیگرند.
پرتوی افزود: آموزش بدون پژوهش و پژوهش بدون آموزش مطلوب به اهداف ترسیم شده که همان تولید علم و فناوری است ختم نخواهد شد.
وی گفت: گام های مضاعفی در جهت ارتقای پژوهش در واحد زنجان برداشته شده است و شاخص های کمی وکیفی گویای جدیت در فعالیت های پژوهشی واحد است.
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