  1. استانها
  2. زنجان
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

در زنجان؛

همایش "یک نشست علمی و 9 سازمان بین المللی" برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد زنجان گفت: همایش "1نشست علمی و 9 سازمان بین المللی" توسط گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل با همکاری پژوهش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید فرشید جعفری افزود: این همایش به منظور بررسی آخرین اجلاسهای سازمانهای مهم بین المللی با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد روابط بین الملل و یکی از اساتید گروه روابط بین الملل برگزار خواهد شد.
 
وی اضافه کرد: در این همایش دانشجویان علی اسفندیار، مهدی امیرفضلی، فرهاد جلیلوند نگارستان، حسن حمزه لوپاک، بهرام صالحی، علی اکبرکریمی نسب، علی ملکی، رقیه میرزایی و حمیدنعمتی به ارائه تحلیل پیرامون تحولات مهم جهانی خواهند پرداخت.
 
جعفری ادامه داد: این همایش هفتم دی ماه ازساعت 15 در محل سالن سهروردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واقع در مجتمع امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1218919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها