همایش "یک نشست علمی و 9 سازمان بین المللی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید فرشید جعفری افزود: این همایش به منظور بررسی آخرین اجلاسهای سازمانهای مهم بین المللی با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد روابط بین الملل و یکی از اساتید گروه روابط بین الملل برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این همایش دانشجویان علی اسفندیار، مهدی امیرفضلی، فرهاد جلیلوند نگارستان، حسن حمزه لوپاک، بهرام صالحی، علی اکبرکریمی نسب، علی ملکی، رقیه میرزایی و حمیدنعمتی به ارائه تحلیل پیرامون تحولات مهم جهانی خواهند پرداخت.

جعفری ادامه داد: این همایش هفتم دی ماه ازساعت 15 در محل سالن سهروردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واقع در مجتمع امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار خواهد شد.