مجتمع گردشگری هلیا در تبریز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از این پروژه با بیان اینکه مجتمع گردشگری هلیا طبق برنامه اعلامی پیش می رود اظهار داشت: روند ساخت این مجتمع مثبت و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته دانست.

وی گفت: پس از کلنگ زنی این مجموعه در هفته گردشگری سال جاری، فعالیت های اجرایی بخش های مختلفی از جمله خاکبرداری کل محوطه آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ساخت رستوران سنتی این مجموعه در مراحل نهایی خود قرار دارد و تا کنون تکمیل ساخت بخشهایی از سقف، افزایش ارتفاع ستونها، سیم کشی و لوله کشی های مورد نیاز این بخش انجام گرفته و عملیات تزییناتی آغاز شده است.

دبیرکارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، پیش بینی کرد با حفظ روند فعلی تا سه یا چهار ماه آینده بخش رستوران مجموعه هلیا آماده بهره برداری شود و در همین حین فعالیت در سایر بخش ها استمرار یابد.

محمدی، از جدیت و پیشتکار مهندس اکبری، سرمایه گذار مجموعه فرهنگی ورزشی گردشگری هلیا به عنوان یکی از عوامل موثر در تسریع روند فعالیت های وی نام برد و افزود: اتمام این مجموعه به جز منافعی که برای سرمایه گذار دارد، موجب افزایش طیف های مختلف گردشگران در استان نیز خواهد شد.

همچنین مهندس اکبری، سرمایه گذار مجتمع فرهنگی ورزشی گردشگری هلیا از تمام مسئولان و مدیران استانی که در روند اجرای طرح و مساعدت های مورد نیاز همکاری داشتند تشکر و ابراز امیدواری کرد، با اتمام طرح مجتمع هلیا، شاهد حضور بیش از پیش گردشگران و ماندگاری بیشتر آنان در استان زیبای آذربایجان شرقی باشیم.

گفتنی است این مجتمع در ابتدای ورودی جاده تهران به تبریز قرار دارد.