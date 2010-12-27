به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد یزدی پیش از ظهر دوشنبه، در دیدار فرماندهان گردانها، پایگاهها، حوزههای مقاومت ومسئولان واحدهای تیپ مستقل امام صادق(ع) که دردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری درقم برگزار شد، اظهار داشت: برخی قصد دارند میان روحانیت دو دستگی و اختلاف ایجاد کنند حتی به مراجع عظام نیز چشم طمع دارند، ولی خوشبختانه مراجع و روحانیت بیدار، هوشیار و بصیر هستند.
آیت الله یزدی گفت: کسانی که رسما به مراجع توهین میکنند و درباره موسیقی اظهار نظر مینمایند ما میدانیم مقصودشان چیست، ما میدانیم که چرا شورای ایرانیان مقیم خارج را راه انداختند چون میخواستند مکتب ایرانی درست کرده و آن را در مقابل مکتب اسلامی علم کنند.
وی تصریح کرد: برخی آن قدر بیسواد هستند که میگویند پیامبر ایرانی بوده چون قریش همان کوروش است پس پیامبر ایرانی است، ما نمیدانیم اصلا قریش چه ربطی به کوروش دارد؟
آیت الله یزدی بیان داشت: بنده رسما اعلام میکنم عنوان اصولگرایی عنوانی دینمداری است و اصولگرای واقعی کسی است که حاکمیت نظام و مقدسات اسلامی پذیرفته و ولایتمدار باشد و ولایت فقیه را فصل الخطاب بداند چون ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امام علی (ع) است و از سوی خدا منصوب میشود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز اوجب واجبات حمایت ازنظام است و حجت بر همه ما تمام شده باید پشتوانه ولایت فقیه باشیم.
9 دی تبیین کننده حماسه ملی است
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضوربا بصیرت مردم در 9 دی گفت: این روز، تبیین کننده حماسه ملی است که از سوی مردم بصیر و خودجوش ایجاد شد.
وی افزود: با حضور مردم و رهبری، فتنه نتوانست به هدف خود برسد البته تصور نشود که فتنه خاموش شده است، دشمنان تا اسلام و نظام اسلامی وجود دارد خاموش نمینشیند و از هر سوژه استفاده میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دو مفهوم اصولگرایی و اصلاح طلبی، ادامه داد: مفهوم اصولگرایی و اصلاح طلبی توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است واصولگرا کسی است که به اسلام و انقلاب ورهبری و قانون و نظام حاکم وفادار بوده و ولایت را نقطه مرکزی و فصل الخطاب می داند و نظر رهبری را بر نظر خود ترجیح میدهد.
وی افزود: اصلاح طلبی به معنای مثبت توسط رهبری تبیین شد و همگان خواستار اصلاح مفاسد و آسیبهای پیش روی کشور هستند.
آیتالله یزدی بیان داشت: در فتنه 88 کارهای زشت و قبیحی انجام دادند قوانین کشور و سخنان رهبری را کنار گذاشتند و می بینیم دشمن سر سخت این نظام کسی است که روزی نهج البلاغه درس میداد و امروز متن قرآن کریم را کنار گذاشته است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه گفت: امروز انحراف به اندازهای رسیده کسی که وحی را منکر شده است، ملاصدرای نظام معرفی میشود این اهانت به ملاصدرا است چون کسی که این حرف را زده اصلا سواد نداردکه بخواهد ملاصدرا را بشناسد تا به کسی نسبت دهد.
وی بیان داشت: وقتی حق و باطل در مقابل یکدیگر قرار میگیرند محل آزمایش انسانها است و در حوادث و فراز و نشیبها درون انسانها مشخص میشود.
