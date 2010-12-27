غلامرضا نورمحمدان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه آیا تغییر او به خاطر بازنشستگیاش بوده است، گفت: خیر. من بازنشست نشدهام اما خودم درخواست این تغییر را داشتم و تغییر هم اتفاقی درون سازمانی و طبیعی است.
وی افزود: انشاالله با آمدن آقای عنادی به ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور و البته ماندنش در این سمت، شاهد تغییراتی خوب و مثبت خواهیم بود.
مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به پیشنهادهای خرمشاد برای ماندن او (نورمحمدان) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره احتمال پذیرش این پیشنهادها گفت: من به عنوان مشاور رئیس تاکنون فعالیت میکردم و از این به بعد هم خواهم بود.
نورمحمدان با بیان اینکه "من هم در خدمت سازمان هستم چون جوانیام را اینجا گذاشتهام" تاکید کرد: آقای خرمشاد هم یکی دو پست مدیریت را به من پیشنهاد کرده ولی باید آنها را بررسی کنم ببینم توانایی انجامشان را دارم یا خیر؟ ولی در سازمان میمانم.
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