غلامرضا نورمحمدان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه آیا تغییر او به خاطر بازنشستگی‌اش بوده است، گفت: خیر. من بازنشست نشده‌ام اما خودم درخواست این تغییر را داشتم و تغییر هم اتفاقی درون سازمانی و طبیعی است.

وی افزود: انشا‌الله با آمدن آقای عنادی به اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور و البته ماندنش در این سمت، شاهد تغییراتی خوب و مثبت خواهیم بود.

مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به پیشنهادهای خرمشاد برای ماندن او (نورمحمدان) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره احتمال پذیرش این پیشنهادها گفت: من به عنوان مشاور رئیس تاکنون فعالیت می‌کردم و از این به بعد هم خواهم بود.

نورمحمدان با بیان اینکه "من هم در خدمت سازمان هستم چون جوانی‌ام را اینجا گذاشته‌ام" تاکید کرد: آقای خرمشاد هم یکی دو پست مدیریت را به من پیشنهاد کرده ولی باید آنها را بررسی کنم ببینم توانایی انجامشان را دارم یا خیر؟ ولی در سازمان می‌مانم.