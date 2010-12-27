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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

نورمحمدان در گفتگو با مهر:

در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می‌مانم

در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می‌مانم

مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه "من جوانی‌ام را در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گذاشته‌ام" بر ماندنش در این سازمان تاکید کرد.

غلامرضا نورمحمدان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه آیا تغییر او به خاطر بازنشستگی‌اش بوده است، گفت: خیر. من بازنشست نشده‌ام اما خودم درخواست این تغییر را داشتم و تغییر هم اتفاقی درون سازمانی و طبیعی است.

وی افزود: انشا‌الله با آمدن آقای عنادی به اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور و البته ماندنش در این سمت، شاهد تغییراتی خوب و مثبت خواهیم بود.

مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به پیشنهادهای خرمشاد برای ماندن او (نورمحمدان) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره احتمال پذیرش این پیشنهادها گفت: من به عنوان مشاور رئیس تاکنون فعالیت می‌کردم و از این به بعد هم خواهم بود.

نورمحمدان با بیان اینکه "من هم در خدمت سازمان هستم چون جوانی‌ام را اینجا گذاشته‌ام" تاکید کرد: آقای خرمشاد هم یکی دو پست مدیریت را به من پیشنهاد کرده ولی باید آنها را بررسی کنم ببینم توانایی انجامشان را دارم یا خیر؟ ولی در سازمان می‌مانم.

کد مطلب 1218930

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