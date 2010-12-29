خروجی نیروگاه برق فردیس باید صرف عمران این منطقه شود

دکتر علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درکرج از نیروگاه تولید انرژی برق فردیس به عنوان مرکزی ملی، معتبر و شناخته شده در کشور یاد کرد و افزود: این نیروگاه توان تامین چهار درصد برق شبکه سراسری کشور را دارد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده این نیروگاه در منطقه فردیس، برخی عوارض ناشی از وجود این مرکز تولید انرژی را یادآور شد و عنوان کرد: مجاورت و نزدیکی نیروگاه برق منتظر قائم با منازل مسکونی شهروندان فردیس، برخی موضوعات مهم ساکنان از جمله محیط زیست، ترافیک و آلودگی صوتی را تحت شعاع فعالیتهای خود قرار می دهد.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به تبعات عنوان شده ضروری است درآمد حاصل از این کارخانه ملی صرف عمران و آبادانی، زیباسازی و رفع نیازهای مشهود این منطقه شود.

حجت الاسلام ایمانی، سفر دور سوم رئیس جمهوری و هیئت همراه به استان البرز را گزینه مطلوبی جهت ساماندهی به مسائل و مشکلات البرز نوپا دانست و عنوان کرد: این سفر همچنین می تواند افق روشنی برای ایجاد ساختار جدید فردیس با عنوان شهرستانی مجزا داشته باشد.

وی با رد نگاه سیاسی مردم فردیس به موضوع شهرستان شدن این منطقه خاطرنشان کرد: تقاضای مردم فردیس در خصوص شهرستان شدن این منطقه تنها بر پایه رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

این مسئول خواستار اهتمام مسئولان عالی رتبه نظام در خصوص رفع مشکلات و مسائل استان البرز شد.

منطقه 400 هزار نفری فردیس شامل دو منطقه 10 و 3 شهرداری کرج است.