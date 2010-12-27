به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از آثار معروف این نویسنده آمریکایی محسوب میشود داستان زندگی نوجوانی است که به علت داشتن سرپرست بد، برای نگهداری به خانواهای خوشقلب اما خشک و منضبط سپرده میشود. روح سیال و بیقرار او با زخمهای خاص خود، رفتارها و مقررات آن خانواده را بر نمیتابد از این رو با بردهای فراری و سیاهپوست میگریزد و سفر اضطرابآمیز و پرهیجانی را آغاز میکند.
در کتاب "ماجراهای هاکلبریفین" میخوانیم: دو سه شبانهروز گذشت، اینقدر آرام و راحت و شیرین گذشت که گمانم بهتر است بگویم مثل کلک که روی آب میرود گذشت. وقتمان را اینطور میگذرانیم. اینجا دیگر رودخانه خیلیخیلی پهن بود و گاهی عرضش به یک میل و نیم میرسید. شبها کلک میراندیم و روزها اطراق کرده میخوابیدیم.
مارک تواین (1835- 1910) نام مستعار ساموئل لنگهورن کلمنز نویسنده شوخطبع و طنزپرداز آمریکایی است. معروفترین آثارش تام سایر و هاکلبریفین در زمینه ادبیات نوجوانان است که از شهرتی جهانی برخوردارند. از دیگر آثار معروف مارکتواین میتوان به "شاهزاده و گدا" اشاره کرد.
کتاب "ماجراهای هاکلبریفین" هشتمین کتاب از مجموعه "رمانهای بزرگ دنیا" است که با شمارگان 2500 نسخه در 443 صفحه و به قیمت 6000 تومان منتشر شده است.
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