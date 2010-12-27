ثبت ‌28 آذر در تقویم به عنوان روز آغاز تحول اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را یک انقلاب عظیم و بی‌سابقه اقتصادی در کشور خواند و افزود: اجرای این قانون، تجلی عینی از مدل اقتصاد اسلامی در دنیاست و ثبت آن در تقویم سالانه نشانگر اهمیت این موضوع در تاریخ تحولات کشور است.

تمدن با بیان اینکه مغز و جان این قانون اجرای عدالت است گفت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید همگام با تاثیرگذاری عمیق آن در تمام زوایای اقتصادی و زندگی مردم به عنوان یک نشان موفقیت در تاریخ کشور ثبت شود.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت است افزود: ‌اکنون با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها امید به آینده اقتصادی کشور در مردم متجلی شده است.