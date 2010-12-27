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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

استاندار تهران پیشنهاد داد:

ثبت ‌28 آذر در تقویم به عنوان روز آغاز تحول اقتصادی

ثبت ‌28 آذر در تقویم به عنوان روز آغاز تحول اقتصادی

استاندار تهران به شورای فرهنگ عمومی استان تهران پیشنهاد داد با توجه به اهمیت طرح تحول اقتصادی روز 28 آذر به عنوان روز آغاز تحول اجتماعی ثبت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را یک انقلاب عظیم و بی‌سابقه اقتصادی در کشور خواند و افزود: اجرای این قانون، تجلی عینی از مدل اقتصاد اسلامی در دنیاست و ثبت آن در تقویم سالانه نشانگر اهمیت این موضوع در تاریخ تحولات کشور است.
 
تمدن با بیان اینکه مغز و جان این قانون اجرای عدالت است گفت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید همگام با تاثیرگذاری عمیق آن در تمام زوایای اقتصادی و زندگی مردم به عنوان یک نشان موفقیت در تاریخ کشور ثبت شود.
 
استاندار تهران با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت است افزود: ‌اکنون با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها امید به آینده اقتصادی کشور در مردم متجلی شده است.
کد مطلب 1218934

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