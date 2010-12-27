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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

در آذربایجان غربی؛

شناسنامه ورزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی صادر شود

شناسنامه ورزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی صادر شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خواستار صدور شناسنامه ورزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس علایق آنها به رشته های ورزشی مختلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در ارومیه افزود: شناسایی استعدادهای ورزشی باید از سنین ابتدایی صورت گرفته تا فرزندان این مرز و بوم به عنوان انسان های سالم و توانمند برای مدیریتهای آینده کشور تربیت شود.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ ورزش در جامعه، زمینه را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم می کند، بیان داشت: حضور فعال جوانان و نوجوانان در فعالیت های ورزشی موجب تقویت روحیه نشاط و بالندگی در آنان برای اجرای برنامه های کلان جامعه مهم است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ ورزش همگانی در جامعه، اظهار داشت: در کنار توسعه ورزش های همگانی توجه به ورزش های تخصصی و قهرمانی برای ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در بین جوانان و نوجوانان ضروری است.

به گفته فتح الهی بر اساس نظر مدیریت ارشد استان، از اجرای برنامه های کلان کشوری که موجب ارتقای و نشان دادن توانمندی استان در عرصه های مختلف می شود حمایت می کنیم.

علی ملا احمدی مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به آمادگی کامل استان برای برگزاری موفق مسابقات بین المللی تکواندوی جام فجر گفت: در این مسابقات در بخش آقایان 16 تیم و در بخش بانوان پنج تیم در روزهای پنج و شش اسفندماه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

کد مطلب 1218936

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