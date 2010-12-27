سالن اجلاس سران غیرمتعهدها به زودی کلنگزنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی استان اصفهان با اشاره به اینکه اجلاس سران غیرمتعهدها در سال 2012 قطعا در اصفهان برگزار می‌شود، افزود: احداث سالن محل برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدهای سال 2012 در آینده‌ای نزدیک در اصفهان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به چگونگی انتخاب اصفهان به عنوان برگزار کننده این اجلاس، اظهار داشت: اجلاس سران غیرمتعهدها در سال 2012 ابتدا قرار بود در محل دیگری غیر از اصفهان برگزار شود اما با توجه به ظرفیتهای موجود در استان اصفهان و انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی، اصفهان به عنوان میزبان اجلاس سران غیرمتعهدها در کشور برگزیده شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان خواستار اجرای زیرساختهای لازم به منظور احداث این سالن شد و تصریح کرد: برگزاری چنین اجلاسی به فراهم آوردن زیرساختهای مختلف نیاز دارد که بر همین اساس مسئولان باید تمهیداتی پیش‌بینی کنند که با ایجاد این زیرساختها، این اجلاس به بهترین شکل ممکن در اصفهان برگزار شود.

وی با اشاره به اقدامات پیش بینی شده به منظور تجهیز اصفهان برای برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، اضافه کرد: اقدامات مطلوبی به منظور بازسازی فرودگاه اصفهان پیش بینی شده که خوشبختانه این فرودگاه که به عنوان نخستین مقصد افراد حاضر در این جلسه محسوب می‌شود، تمدن و فرهنگ اصفهان را به نمایش گذارد.

اسماعیلی تاکید کرد: اقدامات دیگری نیز به منظور احداث هتل و مراکز رفاهی برای میهمانان انجام گرفته که در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

حماسه نهم دی مایه یاس فتنه گران شد

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به حماسه آفرینی مردم ایران اسلامی در نهم دی‌ماه سال گذشته، گفت: حضور پرشور مردم در روز نهم دی‌ماه سال گذشته به منظور تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، رهبر معظم انقلاب و انقلاب شکوهمند اسلامی، مایه یاس دشمنان و فتنه‌گران شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط با این حماسه، افزود: حماسه نهم دی‌ماه سال گذشته مردم ایران سند افتخاری جاودان در کارنامه زندگی مردم کشور بود.

وی با تاکید بر اینکه فتنه‌گران برنامه‌های بسیاری را برای نظام و انقلاب پیش بینی کرده بودند، اظهار داشت: حماسه به یادماندنی مردم در روز نهم دی‌ماه 88 پایان دوران هشت ماهه بحران در ایران اسلامی بود.

افزایش نرخ کرایه تاکسی در اصفهان، حداکثر 16 درصد

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: نرخ کرایه تاکسی در اصفهان حداکثر تا 16 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دولت تغییر قیمتها را به استانداری استانها واگذار کرده است، تصریح کرد: هماهنگیهای لازم در ارتباط با افزایش نرخ کرایه تاکسی در کلانشهر اصفهان انجام شده و بر اساس این هماهنگیها میزان افزایش کرایه تاکسی در اصفهان 16 درصد تعیین شد که هیچیک از رانندگان حق افزایش بیشتر از این مقدار را ندارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در بخش‌ دیگری از صحبتهای خود به سهمیه بندی بنزین اشاره کرد و بیان داشت: در صورتیکه بنزین در کشور سهمیه بندی نمی‌شد، امروز شاهد مصرف 100 میلیون لیتر بنزین در کشور بودیم.

وی اضافه کرد: دولت با تدابیر خود مردم را به سوی کاهش مصرف هدایت کرد و با این برنامه‌ریزی جامعه را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها آماده نگه‌ داشت.

نان در اصفهان تک نرخی می شود

اسماعیلی با اشاره به واحدهای پخت نان فعال در استان اصفهان گفت: هم‌اکنون سه هزار و 500 واحد پخت نان با استفاده از آرد تعاونی فعالیت می‌کنند و 250 واحد نیز با استفاده از آرد آزاد اقدام به پخت نان کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت نان در استان اصفهان باید تک نرخی شود، افزود: تک نرخی شدن قیمت نان در استان اصفهان تنها یکی از برنامه‌های مدیریت استان اصفهان در زمینه مدیریت بر بازار و هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: در صورت تک نرخی بودن قیمت نان، به یقین کیفیت نان نیز افزایش خواهد یافت و رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

مردم بیشتر صرفه جویی کرده اند

وی با اشاره به چگونگی محاسبه نرخ‌های جدید، اظهار داشت: تمامی نرخهای جدید از بیست و هشتم آذرماه و همزمان با آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها محاسبه خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها در استفاده از منابع انرژی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شد که مصرف مردم در بخشهای مختلف کاهش یافته چراکه مردم بیش از پیش نسبت به صرفه جویی اقدام کرده‌اند.

وی از اختصاص یارانه ویژه برای صنایع خبر داد و اضافه کرد: 120 میلیارد تومان تسهیلات به صنایع استان اصفهان اختصاص یافته که این میزان از دیگر استانهای کشور بیشتر بوده است.