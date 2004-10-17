اصرار بر غني سازي اصرار بر حق ملت ايران است // برخي مسئولان عراقي داستان سرايي مي كنند // ايران انتخابات رياست جمهوري امريكا را پيگيري مي كند اما از نامزدي حمايت نمي كند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه درنشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص طرح گروه هشت درباره فعاليتهاي هسته اي ايران گفت :ما طرحي را بررسي مي كنيم كه اولا منافع ما را تامين كند سياست ما سياست منافع محور است و بايد بطور اصولي اين مسئله مورد توجه قرار گيرد و دوم اينكه بايد حقوق مشروع جمهوري اسلامي ايران را در استفاده از فناوري صلح اميز هسته اي به رسميت شناخته شود .



آصفي در خصوص حضور سيد كمال خرازي وزير امور خارجه در مجلس براي پاسخگويي به دريافت غرامت از عراق در شرايط فعلي گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق دارند از وزرا سئوال كنند و وزير امو رخارجه نيز مانند ساير وزرا به مجلس مي رود تا به سئوال نمايندگان پاسخ دهد و حق پرسشگري براي نمايندگان را به رسميت مي شناسيم و به ان احترام مي گذاريم و وزير خارجه نيز در فرصت مقتضي پاسخ آن را خواهند داد .

آصفي اظهارات عبدالله شهواني مسئول اطلاعات و امنيت عراق در خصوص نقش ايران در تحولات عراق و دريافت غرامت 45 ميليون دلاري از ايران را بي‌اهميت دانست و گفت:اظهارات يك يا دو مسئول عراقي را نبايد جدي بگيريم متاسفانه چند تن از مسئولين عراقي داستان سرايي مي كنند و سخنان توهم انگيز آنها توسط ساير مقامات عراقي تكذيب مي شود .



وي افزود: معاون كنسولي وزارت امور خارجه در سفري به عراق در خصوص مسائل مورد علاقه طرفين از جمله تبادل اتباع با مقامات عراقي بحث وگفتگوكرد و در اين سفر هيچ گونه صحبتي در اين خصوص نشده بود .

سخنگوي وزارت امو رخارجه درخصوص طرح وزارت خارجه فرانسه درباره تعليق كامل غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي هسته اي از سوي ايران گفت:هنوز هيچ طرحي از سوي اروپا دريافت نكرده ايم بنابراين نمي شود درباره آن قضاوت كرد.

سخنگوى وزارت امور خارجه با بيان اين كه ما از حقوق قانونى خود صرف نظر نمي كنيم ، اما مي توان اين حقوق را در سايه تفاهم و توافق و گفت وگو بدست آورد، گفت : پيش شرطى نداريم و آماده گفت و گو هستيم اما اين كه نتيجه‌ گفتگو چيست، منوط به طرح و مواضع اروپايي‌هاست و در اين راستا تاكنون تعليق را ادامه داده‌ايم وهمچنان پا بر جاست و تجديدنظري هم صورت نگرفته است.



سخنگوي وزارت امور خارجه‌ درخصوص اصرار ايران برغني سازي اورانيوم گفت: بحث اصرار نيست بحث اصرار بر حقوق است ما قبلا داوطلبانه غني سازي را تعليق كرديم و اين كار نه براساس قطعنامه آژانس و نه براساس دستوري انجام داديم بلكه براساس تفاهم و گفتگو صورت گرفت .

آصفي اخبار برخي محافل آمريكايي در خصوص فعاليتهاي هسته‌اي ايران را جوسازي و شانتاژ دانست گفت: بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در ايران بودند، متوجه شدند كه هيچ گونه مسئله هسته اي در لويزان نبوده است وتبليغات آمريكا جو سازي بوده است و در خصوص پارچين هم چيزي وجود نداشته است.



آصفي افزود: احترام گذاشتن به ديدگاهها و ايجاد اعتمادسازي دو طرفه است، ما در گذشته با اروپاييها مذاكرات خوبي را داشتيم و در آينده نزديك نيز گفتگوهاي خوبي خواهيم داشت و اين مسيري است كه بايد ادامه دهيم و اروپايي ها نيز مي‌پذيرند و بايد بپذيرند كه با تحكم و تهديد نمي ‌‌توان كاري كرد.



سخنگوي وزارت امورخارجه‌ كشورمان درخصوص سخنان روحاني درخصوص تبديل كيك زرد به هگزافلورايد اورانيوم UF6 كه يك ماه طول مي‌ كشد، گفت: نمي‌دانم از چه زماني اين روند شروع شده كه يك ماهش تمام شده است يا نه ولي اين كار با نظارت آژانس انجام گرفته است .



آصفي درخصوص سفر مقامات اروپايي به تهران گفت:هنوز سطح مقامات اروپا و تاريخ اين سفر تعيين نشده است.

آصفي درپاسخ به سوالي درباره‌ سفر فردي به نام مارك كلارك، عضو شوراي روابط خارجي آمريكا به ايران ضمن بي اطلاعي گفت : شوراي روابط خارجي بسيار گسترده است و افراد عضو در آن ضرورتا سمت‌هاي دولتي ندارند، مي‌توانند افرادي باشند كه در يك مجموعه مشورت دهند.





آصفي با اشاره به اينكه بيانيه آژانس در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران تحت فشار آمريكا صورت گرفته است گفت : ما نگران ارجاع پرونده‌ هسته اي خود به شوراي امنيت سازمان ملل نيستيم زيرا هيچ دليلي براي ارسال پرونده به شوراي امنيت نمي‌بينيم.

آصفي با بيان اين كه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت ، ضرر كننده آنها هستند نه ايران، گفت: ما هنوز مذاكرات خود را با اروپايى ها داريم و منتظر نتيجه اجلاس نوامبر شوراى احكام هستيم .

وي درخصوص قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص مبارزه با تروريسم گفت:ايران با قطعنامه‌هايي كه در خصوص مبارزه با تروريست ‌ها تصويب مي‌ شود ، مشكلي ندارد، زيرا ايران خود از قربانيان تروريست است و تاكنون در 5 كنوانسيون مبارزه با تروريسم عضويت دارد .

وي افزود: تروريسم خطرجدي است كه جامعه جهاني را به گونه‌اي جدي تهديد مي‌كند بنابراين براي مبارزه با تروريسم بايد ريشه يابي كرد و با آن بصورت گزينشي برخورد نكنيم بلكه آن را در يك كاسه مورد برسي قراردهيم كه اين مسئله مورد غفلت واقع شده است .

وي افزود: تروريسم دولتي اسراييل و يا حمايت امريكا از برخي گروهك هاي تروريستي نشان از برخوردهاي دوگانه با مسئله تروريسم است .

سخنگوي وزارت امور خارجه‌ كشورمان درباره حضور ايران در اجلاسي كه قرار است ماه نوامبر در مصر با حضور آمريكا، همسايگان عراق و نمايندگاني از سازمان ‌هاي مختلف بين‌المللي براي بررسي وضعيت عراق تشكيل شود، تصريح كرد: اجلاس قاهره در سطح وزراي خارجه برگزار مي‌شود و ما بايد بررسي كنيم كه در اين اجلاس در چه سطحي شركت مي‌كنيم ولي شركت خواهيم كرد و موضوعاتي درباره امنيت عراق بررسي خواهد شد چون امنيت عراق بر كشورهاي همسايه تاثير مستقيم دارد .

آصفي در خصوص اينكه محتواي مذاكرات بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي با مقامات وزارت دفاع چه بوده است، گفت: اعضاي آژانس آمده بودند كه با مسئولين مذاكره كنند و طبيعي است كه با مقامات وزارت دفاع نيز مذاكره نمايند و اين مذاكرات روشن بوده و خيلي پيچيده نيز نيست و ما نيز سعي نبايد كنيم كه آن را عجيب و غريب طرح كنيم.







آصفي تصريح كرد : گفتگوها در خصوص آلودگي، منشا آلودگي و مسئله پي 2 بوده است .

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص تحريم شركتهاي همكاري كننده با كشورمان توسط آمريكا تصريح كرد: اينكه چند شركت مورد تحريم واقع شده اند در هنجارهاي بازرگاني و اقتصادي دنيا غيرمتعارف نيست و من گزارش 1033 صفحه اي را نيز نخوانده‌ام كه بدانم نام اين شركتهاي تحريم شده در آن هست يا خير .