مصرف روزانه 24 میلیون متر مکعب گاز در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ولی الله دینی ظهر دوشنبه در همایش بصیرت و هدفمندی یارانه ها گفت: هر چقدر این مصرف در بخش خانگی مدیریت شود، صرف تولید، توسعه صنعت و ایجاد فرصت های اقتصادی مطمئن، کسب در آمد و سرمایه های مالی برای استان خواهد شد.

وی با تقدیر از همراهی مردم فهیم آذربایجان شرقی در صرفه جویی بهینه منابع انرژی گفت: مدیریت صحیح منابع و انرژی باعث ایجاد ذخیره ارزی، ارزش افزوده و در نهایت فرآیند اشتغال، عمران و آبادانی کشور می شود.

دینی افزود: دنیا امروز دنیا مدیریت منابع و عدم وابستگی به سایر ملت ها و دولت هاست و اگر ما بخواهیم حرفی برای گفتن در باب استقلال داشته باشیم بایستی با همراهی دولت خدمت گزار و صرفه جویی در منابع با ارزش کشورمان قدم در دنیا نوینی بگذاریم که جایگاه ایران اسلامی در ان جایگاه خود کفایی، استقلال و عزت است.

مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب که عده ای با طرح مسائل واهی در صدد خدشه دار کردن زحمات دولت و مردم هستند، گفت: مردم ولایت مدار و فهیم و شجاع کشورمان دولت را در این طرح بزرگ یاری کرده و با عنایت خداوند متعال بصیرت و قانون مندی خود را به دشمنان اثبات خواهند کرد.

مهندس دینی از طبقه بندی پنچ گانه انواع اقلیم آب هوایی شهرستانها در هر استان طبق گزارش پژوهشکده هواشناسی خبر داد و گفت: در تقسیم یندی جدید، هر خانواری که بتواند شیوه صحیح استفاده از وسایل گاز سوز و نحوه صحیح صرفه جویی را اتخاذ نمایید نیز می تواند گاز بهای مصرفی را مدیریت کند.