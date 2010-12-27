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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

مصرف روزانه 24 میلیون متر مکعب گاز در آذربایجان شرقی

مصرف روزانه 24 میلیون متر مکعب گاز در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی مصرف متوسط روزانه استان را 24 میلیون متر مکعب اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ولی الله دینی ظهر دوشنبه در همایش بصیرت و هدفمندی یارانه ها گفت: هر چقدر این مصرف در بخش خانگی مدیریت شود، صرف تولید، توسعه صنعت و ایجاد فرصت های اقتصادی مطمئن، کسب در آمد و سرمایه های مالی برای استان خواهد شد.

وی با تقدیر از همراهی مردم فهیم آذربایجان شرقی در صرفه جویی بهینه منابع انرژی گفت: مدیریت صحیح منابع و انرژی باعث ایجاد ذخیره ارزی، ارزش افزوده و در نهایت فرآیند اشتغال، عمران و آبادانی کشور می شود.

دینی افزود: دنیا امروز دنیا مدیریت منابع و عدم وابستگی به سایر ملت ها و دولت هاست و اگر ما بخواهیم حرفی برای گفتن در باب استقلال داشته باشیم بایستی با همراهی دولت خدمت گزار و صرفه جویی در منابع با ارزش کشورمان قدم در دنیا نوینی بگذاریم که جایگاه ایران اسلامی در ان جایگاه خود کفایی، استقلال و عزت است.

مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب که عده ای با طرح مسائل واهی در صدد خدشه دار کردن زحمات دولت و مردم هستند، گفت: مردم ولایت مدار و فهیم و شجاع کشورمان دولت را در این طرح بزرگ یاری کرده و با عنایت خداوند متعال بصیرت و قانون مندی خود را به دشمنان اثبات خواهند کرد.

مهندس دینی از طبقه بندی پنچ گانه انواع اقلیم آب هوایی شهرستانها در هر استان طبق گزارش پژوهشکده هواشناسی خبر داد و گفت: در تقسیم یندی جدید، هر خانواری که بتواند شیوه صحیح استفاده از وسایل گاز سوز و نحوه صحیح صرفه جویی را اتخاذ نمایید نیز می تواند گاز بهای مصرفی را مدیریت کند.

کد مطلب 1218940

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