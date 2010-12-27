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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران برگزار می شود

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران برگزار می شود

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور از 1 تا 3 بهمن ماه به مناسبت اربعین حسینی در تالار وحدت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع قطعات این کنسرت به آهنگسازی حقیقی فرد است که براساس اشعاری از علی معلم تنظیم و آهنگسازی شده و قرار است علی معلم دکلمه اشعار تازه ترین اجرای ارکسترسمفونیک تهران را انجام دهد؛ برهمین اساس تمرین های ارکسترسمفونیک تهران از هفته آینده در تالار رودکی آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است نادر مرتضی ‌پور رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران، پیش از این اجراهایی از موسیقی فیلم محمد رسول الله ساخته موریس‌بژار را در همایش روز جهانی فلسفه و هفته فرهنگی ایران در قطر به روی صحنه برده است.

کد مطلب 1218941

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