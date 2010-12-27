159چاه و قنات در زلزله شرق کرمان آسیب دید

علی دریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: زلزله 29 آذر ماه شرق استان کرمان که منجر به خسارتهایی در منطقه شد به 100حلقه چاه و 59 رشته قنات نیز آسیب جدی وارد کرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه این تعداد چاه مورد استفاده در کشاورزی و قنات بین 30 تا 80 درصد تخریب شده اند.

وی خسارت وارد شده به 50 کیلومتر کانال انتقال آب و شش استخر آب منطقه را از دیگر خسارتهای این زلزله شدید در بخش کشاورزی فهرج دانست و افزود: برای جبران این خسارتها 47هزار میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

دریجانی همچنین از تلف شدن 100راس دام سبک شامل گوسفند و بز و پنج راس دام سنگین در منطقه زلزله زده خبر داد و گفت: به 50 واحد دامداری نیز خسارت جدی وارد شده است که با توجه به وجود خشکسالی در منطقه تهدید جدی برای بخش کشاوری و دام است.

وی یادآور شد: 10هزار متر وسعت دامداری های تخریب شده است و میزان خسارت بخش دام در این زلزله بالغ بر 30 درصد است که برای جبران این خسارت هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است.