به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه هومن افاضلی سرمربی تیم فوتبال امید نیست، اظهار داشت: پس از جلسه کمیته فنی که هفته پیش برگزار شد از هومن افاضلی که دبیر و عضو این کمیته است خواستیم تا با فراخوان بازیکنان و اعضای کادر فنی پیشین تیم امید کار آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات را آغاز کند.

وی ادامه داد: در این مورد هیچ سمت رسمی به عنوان سرمربی یا حتی مربی به هومن افاضلی داده نشده است. وی تنها به عنوان "جمع کننده" تیم فوتبال امید را تا زمان انتخاب سرمربی و مشخص شدن اعضای دقیق کادر فنی، مدیریت فنی خواهد کرد ضمن اینکه باید هر آنچه لازم باشد را طی این مدت برای تیم امید و آماده سازی بهتر این تیم فراهم کند.

کفاشیان در ادامه با تاکید بر اینکه قرار نیست به خاطر نداشتن سرمربی فعالیتهای تیم امید متوقف شود، تصریح کرد: این تیم مسابقات مهم انتخابی المپیک را در پیش دارد نمی توانستیم دست روی دست بگذاریم و بعد از مشخص شدن سرمربی و دستیارانش اردوها و بازیهای تدارکاتی را آغاز کنیم به همین دلیل به کمیته فنی ماموریت دادیم تا تیم، بازیکنان و مربیان قبلی مانند طاهری که هنوز با ما قرارداد دارد را جمع کند تا بتوانیم حداقل اردوها و تمرینات را آغاز کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه هر چه زودتر و طی چند هفته آتی سرمربی تیم فوتبال امید معرفی خواهد شد، در مورد داخلی یا خارجی بودن گزینه سرمربیگری هنوز به تصمیم نهایی نرسیده ایم گزینه های مختلف بررسی می شوند و بهترین آنها در راس کادر تیم امید قرار می گیرند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید دوباره بر اینکه افاضلی سرمربی تیم امید نیست، اظهارداشت: هیچ توافق یا تفاهمی در این زمینه صورت نگرفته است ایشان به عنوان دبیر و عضو کمیته فنی مامور انجام این کار هستند ضمن اینکه مشابه این ماموریت را برای تیم جوانان هم انجام خواهیم داد.

کفاشیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا هر چه سریعتر سرمربی تیم امید معرفی نمی شود، با خنده گفت: از بس رسانه ها در این زمینه سختگیرند! البته واقعیت این است که بیکار نیستیم و دنبال گزینه ها هستیم بالاخره باید توافقات لازم انجام شود. عجله نمی کنیم.

وی در ادامه در مورد سرمربی آینده تیم ملی فوتبال گفت: الان که به دلیل ایام کریسمس مذاکرات به معنای واقعی تعطیل خواهد شد اما همچنان پیگیر موضوع هستیم. سعی داریم بهترین گزینه خارجی ممکن را برای هدایت تیم ملی انتخاب کنیم.

وی پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه گزینه سرمربیگری شما از کدام کشور یا قاره انتخاب خواهد بود را بدون جواب گذاشت و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که "نکند قرار است مربی را شما از فضا بیاورید" گفت: بعید هم نیست شاید هم مربی خود را از فضا بیاوریم تا همه راضی شوند.

کفاشیان همچنین حضور اریکسون در فوتبال ایران را منتفی شده اعلام کرد و گفت: از اول هم قرار نبود او سرمربی تیم ملی شود قرار بود برای کمک به کمیته فنی به ایران بیاید که این قضیه هم منتفی شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد انتقاد برخی از اعضای کمیته فنی مانند قلعه نویی و ابراهیم زاده نسبت به انتخاب هومن افاضلی بدون مشورت گرفتن از آنها و کناره گیری از این کمیته این گونه توضیح داد: انتخاب سرمربی بر عهده کمیته فنی نیست این وظیفه به عهده کمیته تیم های ملی است. ضمن اینکه تصمیم کمیته فنی هم بعد از تصویب هیئت رئیسه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از جلسه کمیته تیم های ملی ماموریت آغاز تمرینات و اردوهای تیم امید را به کمیته فنی سپردیم تا فقط کارش متوقف نشود من فکر می کنم اشتباه در نحوه انتشار خبر باعث ناراحتی این افراد شده است چون انتخاب نهایی در مورد افاضلی انجام نشده است.

کفاشیان همچنین در مورد درخواست قطری ها از ایران برای کمک به آنها جهت میزبانی جام‌جهانی گفت: ما به لحاظ مسائل زیرساختی پتانسیل هایی داریم. یکی از تقاضاهای آنها در این مورد بود ضمن اینکه نیاز شود نیروهای فنی ما هم به آنها کمک خواهند کرد.