مصر نیازمند آغاز دوره جدید است / مبارک از قدرت سلطنتی لذت می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست امروز دوشنبه در سرمقاله ای نوشت: "محمد البرادعی" مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی مصر را فریب آمیز و مضحک خوانده است و "حسنی مبارک" رئیس جمهوری این کشور را به زیر سئوال بردن دموکراسی متهم کرد.

البرادعی که از مهمترین رهبران مخالفان رژیم حاکم بر مصر به شمار می رود، امروز دوشنبه به واشنگتن پست گفت : مصر فورا نیازمند آغاز دوره جدیدی است.

مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : آرای انتخابات پارلمانی مصر خریداری شده بود. مردمی که خواهان دادن رای به احزاب مخالف بودند از سوی تبهکاران حرفه ای تهدید شدند که گروههای حقوق بشر نیز اسنادی را در این رابطه در اختیار دارند.

البرادعی افزود : مبارک از قدرت سلطنتی لذت می برد و هیچ نظارت قانونی بر بودجه نظامی ندارد. بیش از پنج نفر نمی توانند بدون کسب اجازه تظاهرات صلح آمیز در مصر برگزار کنند. در دانشگاهها نیروهای امنیتی مستقر هستند تا دانشجویان فعالیتهای سیاسی انجام ندهند.

مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به برنامه های آینده خود گفت : اصلاحات اخیر قانون اساسی اداره امور ریاست جمهوری را به دست بازیگری مستقل غیر ممکن کرد.

البرادعی اخیرا در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته بود : رژیم مبارک دوام زیادی نخواهد داشت و تغییر قریب الوقوع خواهد بود.

خاطرنشان می شود حزب ملی حاکم به رهبری حسنی مبارک توانست با استفاده از سیاست حذف و اعمال فشار بر مخالفان اکثر کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد. طبق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مصر، حزب حاکم 423، احزاب معارض 15 و نمایندگان مستقل 66 کرسی کسب کردند.