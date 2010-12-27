گاز مازندران برابر شهدای ملایر به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول از لیگ برتر کشتی آزاد "جام خلیج فارس" و در گروه B تیم گاز مازندران با نتیجه 5 بر 2 مهمان خود شهدای ملایر را در سالن " سید رسول حسینی" ساری شکست داد.

بر این اساس در این مسابقه در وزن 55 کیلوگرم "محمد حسین سلطانی" از گاز "فرید دژم خو" را مغلوب کرد، در وزن 60 کیلوگرم "احمد امیریان" از شهدای ملایر مقابل "عباس دباغی" پیروز شد، در وزن 66 کیلوگرم "نصرالله فدایی" از گاز بر "میثم نصیری" غلبه کرد و در وزن 74 کیلوگرم "علیرضا قاسمی" مقابل "جعفر قاسمی" از گاز مازندران شکست خورد.

"میثم مصطفی جوکار" از تیم شهدای ملایر در وزن 84 کیلوگرم بر "علی اصغر بذری" غلبه کرد، در وزن 96 کیلوگرم "عباس طحان" از گاز مازندران ، "سعید امیری" را مغلوب کرد و در وزن 120 کیلوگرم "اشکان ازلی فر" از گاز بر "جعفر شمس ناتری" غلبه کرد.

هدایت تیم گاز مازندران بر عهده "سید مراد محمدی "دارنده مدال برنز المپیک پکن است و "مسعود مصطفی جوکار" نایب قهرمان المپیک آتن هدایت ملایری ها را بر عهده داشت.

دیگر دیدار این گروه بین تیمهای منتخب گلستان و شهدای جویبار در گرگان از ساعت 17 آغاز می شود. دیدارهای گروه A به تعویق افتاده است.