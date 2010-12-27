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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان با معاون سینمایی دیدار کردند

اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان با معاون سینمایی دیدار کردند

روز گذشته اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان با معاون امور سینمایی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که به درخواست شورای مرکزی کانون کارگردانان برای تعامل، همکاری و بحث و تبادل نظر کانون کارگردانان با معاونت سینمایی صورت گرفته بود بعدازظهر یکشنبه پنجم دی‌ماه در دفتر جواد شمقدری برگزار شد.

در این دیدار اعضای شورای مرکزی پیشنهاداتی برای همکاری و تعامل بیشتر با جواد شمقدری معاون سینمایی مطرح کردند و آمادگی خود را برای حرکت در راستای سیاست‌های معاونت سینمایی در جهت ارتقای سینمای ایران اعلام داشتند.

همچنین در این جلسه راجع به مسائل مختلف از جمله چگونگی بررسی و مجوز کارگردانان اول، نماینده کانون کارگردانان در شورای پروانه ساخت، تعامل کانون کارگردانان با بنیاد سینمایی فارابی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

سیروس الوند، محمد درمنش، علی ژکان، نادر مقدس، خسرو معصومی، احمد امینی و پوران درخشنده در این جلسه حضور داشتند.

کد مطلب 1218948

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