اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان با معاون سینمایی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که به درخواست شورای مرکزی کانون کارگردانان برای تعامل، همکاری و بحث و تبادل نظر کانون کارگردانان با معاونت سینمایی صورت گرفته بود بعدازظهر یکشنبه پنجم دی‌ماه در دفتر جواد شمقدری برگزار شد.

در این دیدار اعضای شورای مرکزی پیشنهاداتی برای همکاری و تعامل بیشتر با جواد شمقدری معاون سینمایی مطرح کردند و آمادگی خود را برای حرکت در راستای سیاست‌های معاونت سینمایی در جهت ارتقای سینمای ایران اعلام داشتند.

همچنین در این جلسه راجع به مسائل مختلف از جمله چگونگی بررسی و مجوز کارگردانان اول، نماینده کانون کارگردانان در شورای پروانه ساخت، تعامل کانون کارگردانان با بنیاد سینمایی فارابی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

سیروس الوند، محمد درمنش، علی ژکان، نادر مقدس، خسرو معصومی، احمد امینی و پوران درخشنده در این جلسه حضور داشتند.