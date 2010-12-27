شمار گردشگران بانه به بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر رسید

مسعود منصوری در حاشیه نشست مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های کردستان و کرمانشاه در سنندج و در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شمار گردشگران شهرستان بانه از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت مناسب جوی و اطلاع رسانی مناسب در خصوص ویژگی های گردشگری و همچنین بازار مناسب جهت خرید، شمار گردشگران شهرستان بانه در سال 89 در مقایسه با سال قبل به چند برابر افزایش پیدا کرده و در حال حاضر نیز وضعیت مسافر در این شهرستان علیرغم سردی هوا باز هم مطلوب است.

فرماندار شهرستان بانه خاطرنشان کرد: افزایش ورود گردشگر به شهرستان بانه در ایام عید سال جاری تا حدی بود که روزانه بیش از 80 هزار نفر وارد این شهرستان شده و از جاذبه های گردشگری و همچنین بازار بانه بازدید می کردند و این روند در طول سال با آمار کمتری ادامه پیدا کرد.

منصوری با اشاره به وجود امنیت پایدار در استان کردستان به عنوان یکی از مهمترین مولفه های حضور گردشگران به این استان به ویژه شهرستان مرزی بانه، افزود: وجود امنیت پایدار در استان و مشارکت خود مردم در این بخش یکی از مهمترین عوامل افزایش شمار گردشگران و مسافران شهرستان بانه به شمار می رود.

وی در پایان با اشاره به لزوم توجه به ایجاد زیرساخت های لازم در بخش گردشگری در شهرستان بانه بیان داشت: اقدامات و برنامه های خوبی در این حوزه آغاز شده است و انتظار می رود که با همکاری مدیران استان روند ساخت و توسعه زیرساخت های بخش گردشگری در این شهرستان تسریع یابد.

نشست مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های کردستان و کرمانشاه با حضور مسئولان دو استان امروز دوشنبه در سنندج برگزار شد.