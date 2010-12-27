به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم از تولیدات شبکه اول است که سعید مرادی تهیهکنندگی آن را بر عهده دارد. در تله فیلم "به دام افتاده" بازیگرانی چون مجید یاسر، بهار ذوالقدری، عباس جمشیدی، مهدی یوسفیزاده، اردشیر کاظمی، محمدرضا صمیمی، ابوذر جلالی، احمدرضا جندقی، نیکتا علمیردانی و ... به ایفای نقش میپردازند.
این تله فیلم داستان زندگی فردی به نام برات را روایت میکند که کلیدساز ماهری است. او به پیشنهاد فردی کلاهبردار تصمیم به باز کردن گاو صندوقی میگیرد، اما غافل از اینکه دوربینهای مدار بسته تصویر او را ضبط کردهاند و ...
دیگر عوامل این تله فیلم عبارتند از نویسنده: مهرداد صدقی، مجری طرح: سعید مرادی، طراح گریم: علیرضا جواد پور، تدوین: موحد شادرو، طراح صحنه و لباس: سینا فیض، مدیر تصویربرداری: حسین نوش آذر، صدابردار: هادی سلیمانزاده، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: صابر عاقلی، منشی صحنه: عسل خانی و مدیر تولید: ابراهیم امیرخانی.
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